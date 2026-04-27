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台中超巨蛋投標今截止！台灣人壽600億BOT出線機率高

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲／台中即時報導
台中市政府運動局今年三月舉辦招商說明會，運動局長游志祥報告招標內容。圖／台中市政府提供
台中市政府運動局今年三月舉辦招商說明會，運動局長游志祥報告招標內容。圖／台中市政府提供

台中市重大建設「台中超巨蛋BOT開發案」今（27）日下午5時截止投標。據了解，目前僅有中信集團旗下台灣人壽完成遞件，若無其他業者在時限前送件，市場普遍評估將呈現「同額競標」態勢，中信集團的台灣人壽出線機率極高。

台中市政府3月4日舉辦招商說明會，吸引壽險業者、建設公司、營造業者、商場與飯店業者，以及運動產業、音樂娛樂製作與專業顧問等到場聆聽，

據了解，期間有多家壽險業者曾去電洽詢運動局等相關單位，但截至目前為止，僅台灣人壽投標，還要看下午五點截止收件前，是否還有人遞件。

運動局指出，後續將依程序先進行資格審查，再進入投資計畫內容評選。

運動局指出，評選重點包含場館興建規模、座位席次、停車空間等硬體規畫，以及業者是否具備體育場館營運經驗；同時也將審視財務計畫，包括投資可行性與對市府提出的公益回饋比例等關鍵條件。

依台灣人壽提出的初步規畫，台中超巨蛋預計可容納約4.57萬人，總投資金額接近600億元，無論規模或金額皆可望刷新國內體育建設紀錄。全案將由中信集團主導，並擬參考日本北海道巨蛋模式，規畫引進日本火腿集團合作，組成國際聯合開發團隊。

台中市長盧秀燕今年2月率團赴日考察，參訪ES CON FIELD HOKKAIDO等多座巨蛋球場，作為台中推動超巨蛋的重要參考。

市府規畫，台中超巨蛋落腳水湳經貿園區「創研一」用地，基地面積約16.35公頃，採BOT模式由民間投資興建並營運70年，功能涵蓋職棒賽事、大型演唱會及複合式商業設施，外觀初步構想為具科技感的葉片造型。

全案於今年2月26日公告招商，原訂4月27日截止投標，預計5月完成資格審查，最快第3季完成簽約，目標2031年完工啟用。

超巨蛋

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