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全聯、全家結盟！全電商串全家4,400店推超取服務

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
超市x超商聯手出擊！全聯全電商攜手全家4,400店，串聯超商取貨服務網絡。全聯/提供
超市x超商聯手出擊！全聯全電商攜手全家4,400店，串聯超商取貨服務網絡。全聯/提供

全聯全電商持續強化 OMO（線上線下融合）布局，繼日前推出全新全電商 APP 改版、導入直播服務與沉浸式內容體驗後，再宣布攜手「全家便利商店」，正式開放超商取貨服務。即日起，全台超過4,400 間全家店舖化身為全電商取貨據點，結合便利商店 24 小時營運與高密度展店優勢，讓消費者可隨時於住家或上班地點鄰近店舖取件，實現「全電商線上購物、巷口全家取貨」的無縫體驗。

此次合作被視為超市與超商通路，線上線下合作的重要里程碑，全聯全電商透過串聯全家店舖網絡，進一步深化電商的取貨布局，提供消費者更無縫的購物體驗。全聯表示，首波網羅超過萬件商品提供全家取貨服務，當消費者於全電商平台購物時，除可選擇宅配外，亦可選擇「全家」店舖取貨，進一步擴大取貨彈性與便利性，降低消費者在時間與空間上的限制，推動零售服務朝向更即時、便利的方向發展。

即日起，消費者可至全電商網站「全家超取專區」選購商品並指定「全家」取貨，完成下單與取件流程。為歡慶新服務上線，5月9日~5月22日更同步參與全家便利商店「取貨神券」活動（限量 30 萬組，送完為止），凡完成取件即可享 2 選 1 優惠：包括 9 元加購「厚棒袖珍包衛生紙（3 入/包）」或 19 元加購「Let’s Café熱經典拿鐵（小杯）」。

全電商 全家超取專區：https://pxbox.es.pxmart.com.tw/curation/943 (註：全電商 全家取貨配送規範：商品材積需符合最長邊不超過 45 公分，且長、寬、高總和不超過 105 公分，重量限 5 公斤以內，單品售價上限為新台幣 20,000 元；配送範圍僅限常溫商品，並排除大家電及需約配商品。另現金、有價證券、珠寶、票券等貴重物品，以及玻璃製品、精密儀器、生鮮蔬果等易碎或易腐壞商品，均不適用超取配送。)

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