快訊

再破紀錄！大甲媽凌晨回鑾安座 9天遶境變成11天…顏清標這樣回應

美代表團取消赴巴…和談未明 川普：伊朗不擁核才能協議

聽新聞
0:00 / 0:00

創業之星選秀 快來報名／開發資本助新創搶AI先機

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
中華開發資本持續以跨境跨域的整合實力，積極陪伴具前瞻視野的新創團隊。中華開發資本／提供
中華開發資本持續以跨境跨域的整合實力，積極陪伴具前瞻視野的新創團隊。中華開發資本／提供

中華開發資本表示，AI正在重塑製造、移動、醫療、金融等各大產業競爭格局的核心動能，身為台灣創投產業推手之一，中華開發資本將持續以跨境跨域的整合實力，積極陪伴具前瞻視野的新創團隊、協助台灣創新生態系加速升級，在全球AI競賽中搶占先機。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體傳播的力量，讓優質團隊更廣為人知，並且找到更多的資源協助。

今年賽事由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位為中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、臺灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地。

中華開發資本指出，全球AI產業正站在關鍵轉折點，中華開發資本不僅搭配母公司凱基金控資源，透過參與金融科技產業聯盟投資交流工作圈，統籌布局台灣創新科技母基金，以鏈結全球頂尖創投、強化金融科技與創新科技生態系，也規劃推出CDIB Capital AI Industrial and Mobility Fund，聚焦AI於工業產業與移動創新場景的應用發展，攜手產業夥伴加速AI技術於實體經濟中的商業化進程。

中華開發資本表示，台灣長期深耕半導體、ICT與精密製造，在系統整合的關鍵環節累積全球領先實力，這不只是代工優勢的延伸，而是全新的「架構共創價值」，也是台灣新創在國際競局中，最獨特的差異化起點。

面對地緣政治與供應鏈重組壓力，促使國際資本積極尋找合規且具備產業執行力的亞洲夥伴，台灣資本與台灣新創正共同站在這一結構性機遇的交匯點上，能深耕垂直場景、累積專屬資料並建立應用壁壘的新創團隊，將在這波產業變革中占據更有利的位置。

中華開發資本認為，創業者應以市場需求為核心，將AI技術創新落實於真實應用場景，並以堅實的公司治理與透明管理機制，建立永續成長的基礎。

未來，中華開發資本將持續深化投資布局、擴展全球網絡、強化策略合作，以完整的支持體系陪伴新創企業從早期育成到國際擴展，攜手打造台灣成為全球AI創新與產業升級的重要樞紐。

本屆賽事即日起至5月15日（五）23：59截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：https://money.udn.com/ACT/innovation/index.html

點我報名

臺灣企銀 基金 選秀

延伸閱讀

AI代理重塑工作流程 Google高層看製造、媒體業變革

算力與能源成為 AI 軍火庫 這檔 ETF 掛牌衝高30%

AI發威！台灣GDP逆勢狂飆7.22％…00400A掛牌不到兩周規模衝破150億

相關新聞

AI效應 航空貨運迎包機潮

AI伺服器出貨全面啟動，航空貨運迎包機潮。航空業界指出，隨著5月AI相關電子廠集中出貨，全球貨運包機紛紛來台搶貨，推估單月相關包機架次有望上看50架次，較過去單月僅約20架次成長幅度逾倍，顯示航空貨運市場進入高度熱絡期。

創業之星選秀 快來報名／開發資本助新創搶AI先機

中華開發資本表示，AI正在重塑製造、移動、醫療、金融等各大產業競爭格局的核心動能，身為台灣創投產業推手之一，中華開發資本將持續以跨境跨域的整合實力，積極陪伴具前瞻視野的新創團隊、協助台灣創新生態系加速升級，在全球AI競賽中搶占先機。

受惠於 AI 出貨需求爆發 中菲行、捷迅、台驊等大進補

航空貨運市場受惠於AI出貨需求爆發，帶動航空物流業者成為最大受惠族群。業界點名，中菲行、捷迅、台驊、台灣空運及遠雄港，堪稱「AI供應鏈最佳運送者」。

台化、台塑化不確定因素降低、訂單動能回升 正向看市況

台化、台塑化均指出，隨著美國對台關稅協議逐步落實，不確定因素降低、訂單動能回升，加上中國大陸持續推動刺激經濟政策，官方提振內需的動作可望帶動消費成長，兩公司都樂觀期待今年市況可望比去年更好。

台化本季開工率回升

台塑化油輪將到港並緩解部分原料壓力，台化預估，開工率有望從原本預期的50%回升到60%至70%，台化對第2季營運仍然樂觀。

友善環境 創造卓越／淨零承諾 企業的能源硬仗

自《京都議定書》以來，全球淨零目標已從先進國家的強制減碳責任，逐步演進為全體國家共同參與的氣候行動。《巴黎協定》奠定全球減碳框架，明確設定將全球升溫控制在2℃以內，並努力限制於1.5℃的共同目標。2023年聯合國氣候變遷大會（COP28）首度進行全球盤點，呼籲各國加強國家自定貢獻（NDC），並於2030年前展現更具體的減碳成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。