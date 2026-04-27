創業之星選秀 快來報名／開發資本助新創搶AI先機

中華開發資本表示，AI正在重塑製造、移動、醫療、金融等各大產業競爭格局的核心動能，身為台灣創投產業推手之一，中華開發資本將持續以跨境跨域的整合實力，積極陪伴具前瞻視野的新創團隊、協助台灣創新生態系加速升級，在全球AI競賽中搶占先機。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體傳播的力量，讓優質團隊更廣為人知，並且找到更多的資源協助。

今年賽事由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位為中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、臺灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地。

中華開發資本指出，全球AI產業正站在關鍵轉折點，中華開發資本不僅搭配母公司凱基金控資源，透過參與金融科技產業聯盟投資交流工作圈，統籌布局台灣創新科技母基金，以鏈結全球頂尖創投、強化金融科技與創新科技生態系，也規劃推出CDIB Capital AI Industrial and Mobility Fund，聚焦AI於工業產業與移動創新場景的應用發展，攜手產業夥伴加速AI技術於實體經濟中的商業化進程。

中華開發資本表示，台灣長期深耕半導體、ICT與精密製造，在系統整合的關鍵環節累積全球領先實力，這不只是代工優勢的延伸，而是全新的「架構共創價值」，也是台灣新創在國際競局中，最獨特的差異化起點。

面對地緣政治與供應鏈重組壓力，促使國際資本積極尋找合規且具備產業執行力的亞洲夥伴，台灣資本與台灣新創正共同站在這一結構性機遇的交匯點上，能深耕垂直場景、累積專屬資料並建立應用壁壘的新創團隊，將在這波產業變革中占據更有利的位置。

中華開發資本認為，創業者應以市場需求為核心，將AI技術創新落實於真實應用場景，並以堅實的公司治理與透明管理機制，建立永續成長的基礎。

未來，中華開發資本將持續深化投資布局、擴展全球網絡、強化策略合作，以完整的支持體系陪伴新創企業從早期育成到國際擴展，攜手打造台灣成為全球AI創新與產業升級的重要樞紐。

本屆賽事即日起至5月15日（五）23：59截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：https://money.udn.com/ACT/innovation/index.html。