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台化本季開工率回升

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑化（6505）油輪將到港並緩解部分原料壓力，台化（1326）預估，開工率有望從原本預期的50%回升到60%至70%，台化對第2季營運仍然樂觀。

台化日前受邀參加法說會，針對今年第2季營運展望，台化指出，美伊戰爭自2月底爆發衝突後，荷莫茲海峽被封鎖，造成原料供應短缺，加上芳香烴三廠歲修，原本預期開工率將降至50%左右，但是近期隨台塑化油輪將到港並緩解部分原料壓力，預估開工率有望達60%至70%。

台化日前公布今年首季自結財報，本業終止連六季虧損，加上轉投資台塑化帶來46.4億元的獲利貢獻，帶動台化今年首季單季每股稅後純益（EPS）1.07元。

台化近日在法說會上說明，美伊戰爭爆發後，原油及石化相關產品價格大漲，公司採取擇優接單的方式降低未來行情反轉的影響，成為首季獲利轉正的部分原因。

到了第2季，美伊戰爭造成荷莫茲海峽封鎖，船隻無法順利通行，料源供應不足，加上芳香烴三廠歲修，原本預期開工率將降至50%左右，近期隨台塑化油輪將在5月上旬到港，加上自其他地區採購原油後，將可緩解部分原料壓力，台化預估開工率有望達60%~70%。

台化指出，雖然公司第2季整體產量仍將季減35%至40%，產品報價雖然受到油價回檔影響，但部分客戶為確保供料願意接受較高價格，台化第2季產品均價仍可季增20%至25%之間，致第2季本業仍可維持獲利表現。

壓力 美伊戰爭 台塑化

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