受惠於 AI 出貨需求爆發 中菲行、捷迅、台驊等大進補

航空貨運市場受惠於AI出貨需求爆發，帶動航空物流業者成為最大受惠族群。業界點名，中菲行（5609）、捷迅（2643）、台驊（2636）、台灣空運及遠雄港（5607），堪稱「AI供應鏈最佳運送者」。

法人分析，在油價高漲環境下，遠雄港、中菲行等物流業者獲利不受油價攀升壓縮，全年營運展望看俏。

相較之下，2026年航空貨運市場供需表現明顯優於海運。在AI需求強勁，以及「美國製造」回流帶動供應鏈重組下，航空貨運市場生態已被全面改寫。雖然中華航空（2610）、長榮航空（2618）等航空公司為直接受惠概念股，但在油價這項不確定因素干擾下，獲利空間反而受到壓抑，讓航空物流業者的受惠程度更加凸顯。

法人指出，疫情前航空貨運以「輕薄短小」貨品為主，客機機腹運力即可支應；但隨著產業結構轉變，AI相關設備朝向「高價值、大體積、重量化」發展，運送難度顯著提高，也推升專業物流業者的重要性。台驊、中菲行、捷迅、台灣空運及遠雄港等業者，已提前布局、搶攻這波新商機。

從營運表現來看，多數物流業者仍涵蓋海運業務，第1季表現較去年同期略顯疲弱；不過以空運為主的遠雄港表現突出，今年以來營收呈現逐月攀升，首季營收達12.14億元新高。