台化、台塑化不確定因素降低、訂單動能回升 正向看市況

台化（1326）、台塑化（6505）均指出，隨著美國對台關稅協議逐步落實，不確定因素降低、訂單動能回升，加上中國大陸持續推動刺激經濟政策，官方提振內需的動作可望帶動消費成長，兩公司都樂觀期待今年市況可望比去年更好。

台塑四寶今年股東會由台塑化於5月26日打頭陣，台化、台塑及南亞（1303）三公司也將分別於5月27、28、29日三天密集召開股東會，其中台化及台塑化兩公司已先行公布股東會營業報告書，兩家公司都對於今年營運正向看待。

針對2026年展望，台化指出，歐美步入降息循環，國際油價回落與通膨收斂，預期全球經濟成長動能趨緩，但是台灣經濟成長GDP可望延續半導體及AI伺服器相關產業榮景而有好表現。此外，在對等關稅逐步落實後，不確定干擾因素消除，相較過往台美高關稅不利競爭對手日本、韓國，傳產出口競爭力將提高，有利客戶訂單動能回升。

台化強調，雖然石化供給過剩與大陸內需疲弱問題仍存在，但在大陸持續推動刺激經濟政策，預期企業投資及民間消費可逐漸改善，市況會比去年好轉，有利於台化營運，惟要留意今年油價波動性大，庫存仍要嚴控避免跌價損失。

台化重申，今後不論市場如何變化，「差異化」是經營的主軸。台化在既有基礎上結合客製化、高利潤、需認證不易被取代之優勢，擴大開發醫材、車用、電子、AI伺服器、機能性等用途相關的石化、塑膠、纖維及紡織差異化產品，跨足半導體材料、電子級氫氣及化學品、能源與儲能等應用領域，持續開創新事業，尋找新商機。

台塑化2026年設定的營業銷售目標，油品部分，預計銷售汽油587萬公秉、柴油992.8萬公秉，都比去年營業目標成長，今年還有永續航空燃油以供應國籍航空公司5,500公噸為目標；石化產品部份，今年預計銷售乙烯214.5萬噸、丙烯171.4萬噸、丁二烯29.4萬噸，與去年比則微幅下調銷售目標。

台塑化認為，中國大陸提振內需政策可望帶動消費成長，加上各國石化產業加速重組整併，供需失衡情況可望改善，產業有望溫和復甦。公司將依市場動態，優化產銷配置，採取彈性且多元的進料策略以降低成本，提升產能利用率。