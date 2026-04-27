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AI效應 航空貨運迎包機潮

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
AI伺服器出貨全面啟動，航空貨運迎包機潮。聯合報系資料照
AI伺服器出貨全面啟動，航空貨運迎包機潮。聯合報系資料照

AI伺服器出貨全面啟動，航空貨運迎包機潮。航空業界指出，隨著5月AI相關電子廠集中出貨，全球貨運包機紛紛來台搶貨，推估單月相關包機架次有望上看50架次，較過去單月僅約20架次成長幅度逾倍，顯示航空貨運市場進入高度熱絡期。

遠雄自貿港區指出，台灣掌握全球逾九成AI伺服器組裝代工市場，帶動近年包機需求持續攀升。

今年第1季更創歷史新高，1月因農曆年前出貨潮湧現，單月即有56架包機進場作業；3月市場動能仍強，亦有22架全貨機來台載貨。

進入第2季，貨運需求持續爆發。4月預計仍有22班包機，而5月雖尚未正式開出班表，但根據掌握的相關市場變動推估，5月航空貨運市場需求將進一步升溫，包機數量可望再創新高。

在運能供給方面，國籍航空成為主要受惠者，其中，華航（2610）目前擁有18架全貨機，長榮航空（2618）則有九架，全力承接這波AI貨運需求。

物流業者表示，目前機場場站已排滿等待出貨的AI伺服器訂單。

由於貨品具有「體積大、重量重、單價高」三大特性，不僅裝載難度高，也難以使用客機腹艙運送，因此幾乎必須全面仰賴「全貨機」支援，進一步推升包機需求。

從需求面來看，全球科技巨頭持續加大資本支出。市場統計，2025年Amazon、Google、Meta及Microsoft資本支出合計上看3,800億美元；預估2026年全球八大雲端服務供應商（CSP）資本支出將突破6,000億美元，台灣在AI供應鏈中的關鍵地位更加鞏固。

航空貨運市況火熱，也反映在營收表現上。3月中華航空與長榮航空雙雙創下歷史單月營收新高，顯示貨運市場「價量齊揚」。業者預估，今年AI相關貨品將貢獻航空公司近五成貨運營收，成為最重要的成長動能。

隨著貨物結構轉變為高價值、大體積產品，空運需求持續強勁，物流與航空業同步受惠。

業界普遍看好，AI伺服器進入大量交貨期後，將帶動包機需求長期維持高檔，甚至推升2026年全年航空貨運價格「淡季不淡」。

華航 物流 長榮航空

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