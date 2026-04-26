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點子農場／品牌信譽的另類解讀

經濟日報／ 吳仁麟（點子農場創新顧問公司執行長）

朋友邀我共同創辦協會。這個協會成立的目的，是論述品牌信譽和選出有信譽的品牌。在國際媒體集團的支持下，這項工作即將進入第28年。

這一天開理事會，理事們坐在一起討論。輪到我講話的時候，我忽然想用另一種方式來討論信譽這件事。因為這個硬梆梆的名詞，一本正經談根本沒人要聽。但是，一談到性慾，人人都會張開耳朵。

我開始一本正經的胡說八道，向大家分析起信譽和性慾的關係。這兩個發音幾乎一模一樣的名詞，連起來解讀其實藏著密碼。我們對「信譽」的執著，本質上與對「性慾」的渴求並無二致。兩者都是試圖在荒涼宇宙中確認「存在感」的掙扎。

信譽是我們身上最體面的絲絨外袍。它讓社會官僚體系向我們敞開大門，讓我們在進入陌生的會議室時，不必為了證明自己不是騙子而耗費唇舌。它是一個人在文明世界裡的「社會生殖力」，代表你具備與他人結合、產生協作價值的能力。

「建立名聲需要20年，毀掉它只需要五分鐘。」巴菲特說。他對信譽的執著，本質上是對社會契約高度潔癖。若沒有這層外袍，就如同赤身裸體穿梭在荊棘林中。

而性慾，則是絲絨外袍下那顆不安分跳動的心臟。它是最原始的生命意志，是生命的泉源，也是一切創造力的根源。如果信譽是我們對外簽署的法律合約，那性慾就是我們對內私藏的詩集。

人類的滅亡往往有兩種劇本。第一種是信譽的破產。當一個人失去信譽，他便會「社會性死亡」。他依然呼吸，卻在人群中透明化，再也沒有人願意將資源、信任或情感託付。

當年的安隆（Enron）案，這家曾被視為最具創新力的企業，在信譽崩塌的瞬間，數百億美元的帝國化為烏有。這種滅亡是冰冷且寂靜的。

第二種滅亡是性慾的枯竭。這並非指生理功能的喪失，而是指一個人對生命失去了渴望，對美失去了衝動，對「冒險」這兩個字感到厭倦。

當一個人的內心不再有慾望，便陷入了精神性的萎縮。他或許擁有崇高的信譽，卻活得像一尊大理石雕像，完美而毫無生氣。像是在極簡主義中活成了一片荒原，這種滅亡是乾枯且荒蕪的。

沒有信譽，我們無法在社會立足；沒有性慾，人類會消亡。

聽我這樣分析，理事朋友們又驚又笑。這正是我所期待的，一本正經的胡說八道，往往比說教更動人。

傳統的說教，總是試圖用一種居高臨下姿態來規訓靈魂，那種僵硬語氣像是過期的罐頭，毫無營養且令人反胃。而「一本正經的胡說八道」用荒誕的結構包裹著最刺骨的真實，像是在苦藥外面裹上了一層甜酸的糖衣。

當我們將「品牌信譽」這種冷硬的商業命題，與「性慾」這種讓人臉紅心跳的生理本能並置時，大腦的防禦機制會因為這種強烈的不協調感而短暫崩潰。

那一刻，真理便能趁虛而入。這種胡說八道承認了人性的複雜與脆弱。承認我們既是追求完美的聖徒，也是充滿慾望的凡夫；渴望被社會認可（信譽），也渴望被本能點燃（性慾）。

尼采說：「一個人的價值，可以用他能承受多少真理來衡量。」而有時候，唯有透過胡說八道，我們才敢直視那些太過道學的真實。

好吧，我真的是在胡說八道。但在這場胡說八道裡，卻看到每個人眼中閃過的一絲對生命的久違熱情。

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