友善環境 創造卓越／淨零承諾 企業的能源硬仗

自《京都議定書》以來，全球淨零目標已從先進國家的強制減碳責任，逐步演進為全體國家共同參與的氣候行動。《巴黎協定》奠定全球減碳框架，明確設定將全球升溫控制在2℃以內，並努力限制於1.5℃的共同目標。2023年聯合國氣候變遷大會（COP28）首度進行全球盤點，呼籲各國加強國家自定貢獻（NDC），並於2030年前展現更具體的減碳成果。

國際趨勢 落實減碳

目前，全球已有140多個國家提出「2050淨零排放」的宣示與行動。台灣也順應此趨勢，於2021年世界地球日由蔡前總統正式宣示「2050淨零轉型」為國家目標；政府於2024年底重新檢視目標，設定至2035年國家溫室氣體淨排放量較2005年減少38±2%。

在國家淨零政策的引導下，企業部門扮演著關鍵角色。以元大台灣50ETF成分股中的非金融業為例，這些大型上市公司涵蓋電子、半導體、鋼鐵、石化及航運等關鍵產業，為台灣經濟發展的主力。其營運模式與減碳策略不僅影響企業自身營運，更對國家碳排結構及經濟轉型具有指標性意義。

以出口主力與經濟支柱為核心的電子代工與半導體產業，除了承擔自身減碳責任外，也須配合國際品牌客戶要求，降低整體供應鏈碳排放；工業部門如石化與鋼鐵的業者，則提出製程最佳化、能源轉換與碳捕捉、再利用與封存技術（CCUS）的碳中和路徑；而航運業等運輸型產業則主要透過提升燃油效率、推動船舶節能與據點管理等措施落實減碳策略。

整體而言，台灣主要產業中的大型企業皆已承諾長期減碳，並就淨零路徑與行動策略做出規劃。

然而，企業淨零目標的實現仍高度依賴能源結構的轉型；能源供應穩定性、再生能源比例提升與配套政策措施，將決定企業淨零轉型的可行性與持續性，也進一步影響台灣產業在全球低碳經濟中維持競爭力的能力。

結構轉型 決勝關鍵

對台灣跨國企業而言，淨零轉型也意味著他們必須同時迎接國內與國外營運所在地的轉型相關挑戰。

根據《2025年國家溫室氣體排放清冊報告》，台灣約九成碳排放來自能源使用；而中研院預估，為實現2050淨零目標所需要的能源轉換與電氣化等措施將使全國電力需求自2024年的2,885.64億度攀升至約5,000億度。

然而，現行能源結構中，火力發電供應約八成的用電需求，其中燃氣與燃煤比例約各半；因此，如何在電力成長需求下推動發電去碳化，成為台灣邁向淨零的首要挑戰。

考量燃氣發電的碳排係數大幅低於燃煤發電，目前能源署策略以「以氣換煤」為主軸，計畫於2024至2033年間逐步將燃煤機組汰換為燃氣機組，使燃氣占比達50%，並將燃煤機組改作緊急備援電力。

不過，台灣的天然氣高度仰賴進口，燃氣供應持續受國際能源市場波動影響，將為能源供應增添不確定性。因此，長期仍必須加速低碳與再生能源技術的研發與導入。