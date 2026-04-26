快訊

獨／鄭習會效應？金門赴廈考察遭卡 副縣長申請遭駁回

「解放軍在進步」退役少校在陸發言惹議 退輔會：譴責附和中共言論

聽新聞
0:00 / 0:00

「2026印度文化節—印度電影」 汐止夢想社區熱情開演

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
「2026印度文化節—印度電影」26日於汐止夢想社區熱鬧展開。新北市政府文化局／提供
「2026印度文化節—印度電影」26日於汐止夢想社區熱鬧展開。新北市政府文化局／提供

由新北市政府文化局與台北印度愛樂文化館合辦的「2026印度文化節」，26日於汐止夢想社區熱鬧展開。本活動自2013年起已邁入第13屆，今年特別以「印度電影」為主題，透過最生動的方式帶領民眾認識印度文化。

新北市政府文化局表示，新北市是一座匯集世界各地新住民、蘊含多元文化特色的宜居城市，透過與台北印度愛樂文化館及各臺印相關單位的合作，呈現本市多元文化相互融合之美，讓民眾在汐止就能看見世界級的寶萊塢藝術。感謝台北印度愛樂文化館吳德朗執行長，傾注數十年心力投入印度文化的研究與宣揚，每年持續為新北市帶來精彩的文化饗宴，讓市民朋友能透過感官體驗，深度探索印度文化的繽紛魅力。

「2026印度文化節—印度電影」除了有精采的寶萊塢歌舞表演，同時也聚焦電影藝術，更於德里廳播放台印最新合作作品《叫我驅魔男神》展現文化友好，並特別設置「寶萊塢打卡區」展示經典印度電影海報供民眾欣賞，讓市民一睹豐富的印度生活文化及藝術底蘊。

活動由具有印度文化特色的遊行揭開序幕，藝術家及舞者身穿華麗的印度紗麗妝容遊行進場，與會貴賓共同於舞臺上進行印度傳統點燈儀式，祈禱活動圓滿。最受矚目的寶萊塢歌舞表演由在臺印僑、世界各國及在地表演者聯手演出，共同呈獻逾30首印度歌舞，曲目涵蓋寶萊塢組曲、婆羅多舞及西塔琴演奏，充滿南亞文化風情，這場盛宴展現了多元族群共融最美的風景，讓參與民眾在繽紛的歌舞與動人的電影中，深刻感受精彩的印度文化。

活動現場還有豐富的印度與南亞文化市集，包括印度特色料理、身體彩繪、伊朗書法及印度傳統服飾紗麗試穿等攤位，讓參與民眾體驗濃厚的南亞風情。

寶萊塢 電影 印度 汐止

延伸閱讀

印度文化節呈現印度文化底蘊 藝術家和舞者穿著印度紗麗踩街吸睛

影／新北市印度文化節登場 民眾著傳統服飾遊行展現文化魅力

「台灣族大滿足」活動登場 在南韓也能體驗原住民文化

新北市美術館開館一周年 「光有回聲」以煙火x無人機雙舞台點亮夜空

相關新聞

新北大巨蛋未來規畫 李四川這樣說

國民黨新北市長參選人李四川今天到樹林參加新住民團拜活動，被問到樹林就是新北大巨蛋熱門地點之一時表示，他尊重侯友宜市長聘請的專家委員們的評估，對他來講最重要是「我要接下侯市長的這一棒」，以他蓋過小巨蛋跟完成大巨蛋，還有經營的經驗，他會把新北大巨蛋成為演唱經濟或棒球最好的場所。

印度文化節呈現印度文化底蘊 藝術家和舞者穿著印度紗麗踩街吸睛

2026印度文化節今在汐止夢想社區登場，藝術家及舞者身穿華麗印度紗麗，踩街遊行揭開序幕。今年的主題是「印度電影」，除播放台灣和印度合作的「叫我驅魔男神」作品，還設置「寶萊塢」打卡區，展示經典印度電影海報，讓民眾感受到印度生活文化及藝術底蘊。

2026新北技能競賽 挑戰81.5萬高額獎金

新北市政府勞工局舉辦「2026新北市技能競賽」，25日在三重綜合體育館盛大登場，來自全國270位烘焙及咖啡拉花高手同場競技，發揮高超技藝與創意巧思爭奪81萬5,000元獎金。新北市副市長朱惕之也親臨現場…

影／新北市印度文化節登場 民眾著傳統服飾遊行展現文化魅力

新北市政府文化局今年主辦「2026新北市多元文化節」，以「世界民藝俱樂部」為主題，4月開始正式揭開序幕。其中的印度文化節今天在汐止夢想社區熱鬧登場。

回收塑膠袋變身大型飛行裝置 800新北市民共創「太陽能飛行博物館」

昨日是新北美術館開館一周年慶，一件集結800名民眾創意、回收塑膠袋拼貼而成的大型裝置作品「太陽能飛行博物館」在當天進行升空實驗行動。新北美術館表示，此一行動結合藝術創作、環境思考與公眾參與，邀請市民共同完成一件以太陽能驅動的飛行裝置，透過集體創作回應當代永續議題。，亦是國際展覽「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」的重要延伸計畫。

新北石門嵩山百年梯田風貌再升級 鳶尾花海正美

新北市農業局持續推動農村再生與社區環境優化，近期協助石門區嵩山社區完成梯田環境改善工程，透過整體景觀營造與設施整修，讓百年梯田風貌再升級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。