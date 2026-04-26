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基隆六成老宅屋齡逾30年 老宅延壽預計5月底受理申請

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部「老宅延壽機能復新計畫」在基隆市信義國民小學舉辦說明會。內政部／提供
內政部「老宅延壽機能復新計畫」在基隆市信義國民小學舉辦說明會。內政部／提供

內政部老宅延壽機能復新計畫」預計在5月底正式由地方政府受理民眾申請，26日在基隆市信義國民小學舉辦說明會。內政部次長董建宏指出，基隆氣候潮濕多雨，老舊建物面臨外牆劣化及管線老化等問題明顯，現有建物17萬1,556宅中，屋齡超過30年即有10萬816宅，占比高達58.77%，建物安全性改善工作刻不容緩。

董建宏表示，臺灣正式進入超高齡社會，全國屋齡超過30年的住宅已突破500萬戶，「人屋雙老」問題越來越明顯。以基隆仁愛區為例，現有1萬7,767宅中，屋齡30年以上建物約1萬4,014宅，比率更高達78.88%，影響居民居住安全與生活品質。老宅延壽計畫可針對建物外牆、屋頂防水、管線更新及無障礙設施等項目進行，並兼顧高齡者生活需求，全面提升居民居住安全與生活品質。

內政部說明，老宅延壽計畫補助項目涵蓋管線更新、建物立面修繕、屋頂防水及隔熱，增設或改善無障礙設施等。以基隆在地常見的4層樓公寓為例，如申請修繕外牆立面、屋頂防水及隔熱、增設無障礙設施等項目，最高可補助390萬元；住宅室內居家安全、管線及無障礙設備修繕，每戶最高補助20萬元，高齡者或弱勢戶更可加碼至30萬元。

此外，本計畫同時結合經濟部「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」、「住宅家電汰舊換新節能補助」及衛福部「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」等政策，兼顧節能及低碳家園永續，也協助民眾改善居住生活品質。

內政部最後表示，全國已辦理18場說明會，民眾參與踴躍，顯見大眾有老屋翻新的需求，民眾若無法親赴現場參與，可透過諮詢專線（02）7701-9919詢問或上「都市更新入口網-老宅延壽專區」查詢。

今日出席貴賓，包括內政部次長董建宏、內政部國土管理署副總工程司林佑璘、基隆市議長童子瑋、基隆市政府都市發展處副處長張書維、基隆市建築師公會理事長戴雄賜、基隆市租賃住宅服務商業同業公會理事長王怡婷、新北市建築師公會副理事長黃森田、基隆市家長會長協會理事長許真豪、基隆市信義國小總務主任蔡祥麟、多位基隆市議員、里長、民眾及相關公會等共同參與。

老宅 基隆 內政部

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