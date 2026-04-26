屋主大跳水！房市資金流向台股 「台積電炒作區」刊登量暴增

房市買氣差，「台積電炒作區」賣壓沈重，屋主大跳水。根據591房屋交易網最新統計，過去一年六都及新竹地區的成屋刊登數量顯著攀升，觀察賣壓最沉重的十大地區，台中市表現最為驚人，不僅包辦前三名，更一口氣奪下五個席次，另，高雄市橋頭區及楠梓區等也上榜。

專家分析，隨著房市進入盤整期，過去受惠台積電（2330）設廠等題材，房價暴漲的區域正迎來屋主跳船潮，資金明顯流向表現火熱的台股市場。

根據數據，台中市大雅區以35.9%的年成長率居冠，南屯區與大里區也分別成長32%與 30%。高雄市則有小港、橋頭及楠梓入榜，增幅皆突破兩成，顯見這些區域過去幾年受惠台積電設廠等科技話題，房價一度狂飆，如今在環境下行之際，成為待售重災區。

此外，台北市內湖、北投兩區，刊登量亦較前年成長26.3%及18.7%。591房屋交易網新聞課組長林哲緯分析，北投區一方面受輝達（NVIDIA）議題帶動，導致周邊屋主信心大增，因此更有意願脫手，倒不是受到房市買氣差的影響，另一方面，在舊市區、奇岩及復興崗等區塊，也有大量低總價的中古物件出售，導致刊登量激增。

至於內湖區，與前年相比，去年除了部分中古大樓出售，更多出不少屋齡10年內、中大坪數社區物件，主要就是前幾年新案陸續交屋完工所致。

專家表示，刊登量成長反映了屋主心態的轉變，一來房市反轉且不利中長期發展時，即便市場處於盤整期，不少屋主仍會選擇在此時獲利了結，再加上台股近期表現火熱，半導體及AI概念股吸金力道強勁，許多投資人認為，現階段買房不如買0050，將原本布局不動產的資金轉投股市，物件量因而大量增加。