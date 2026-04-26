建立永續循環綠色經濟 T-Earth森众計畫吸引2,000人響應

佛光山與國際佛光會、綠色公益基金會共同推動「T-Earth森众計畫」，進行生命重塑工程，選在世界地球日的26日，於台中市大甲區鐵砧山山麓的佛光山妙法寺合辦「森林覺醒」活動，吸引約2,000人熱情響應。

綠色公益基金會執行長戴慶華指出，基金會從2021年開始至今種植9萬4,000棵樹、復育林地坡面面積達50公頃，事前進行田野調查且適地適種，期能建立多樣性複層林相，以自然解方恢復自然生態，進而達成共生共榮目標。

另外，樹種多達20餘種，其中富蘊經濟價值的台灣原生山茶樹，預計於2027年開始採收，對於協助復育並照顧幼苗的原住民同胞增加就業機會，能有效提升當地經濟，建立永續循環的綠色經濟。

今天參與活動的2,000人，秉承佛光山開山祖師星雲大師「環保與心保」理念，透過嚴謹的生態復育科學，種下約2,000棵樹苗，將原本受外來種侵害的荒地，復育為人與自然共生的覺醒殿堂，為後代建構永續的自然資源。

佛光山台北道場住持滿謙法師、中區總住持覺居法師與國際佛光會秘書長覺培法師，領眾人排成「ZERO」圖騰，宣示執行「零碳排」。

現場宣讀星雲大師〈為自然生態祈願文〉，祝願幼苗茁壯成林、綠蔭庇眾，使居住在林地的萬物或進入林地者能接受佛法的洗滌與潤澤，在參天大樹的密林中享受清新的空氣，使大地重現美麗容顏，讓自然回歸莊嚴淨土。

三位法師領眾靜心茶禪一味，品嚐「森众茶」的甘甜芬芳。滿謙法師與覺培法師共同旁白：欣喜與眾享用綠色公益基金會致力於復育的台灣原生山茶–「森众茶」，感受居身森林的清涼與美好，未來將增設禪坐區域，邀請大眾來此進行森林禪。

大眾為原有老樹「除障、去垢」，拔除緊緊纏繞住苦楝與無患子的森林綠色殺手「小花蔓澤蘭」，使陽光照進坡地，如佛光普照般地讓大地恢復生機，將有效促進埋在土裡等待因緣成熟的樹木種子生根、發芽，建立高韌性的森林群落。

眾人紛紛植下原生樹種、濱海韌性樹種，以及香草等約20種幼苗，落實「70％原生樹種」的護理老樹與建立生態棲地理念，以「類宮脇式森林」的密集式方法及「輔助自然再生法」，促使幼苗如佛法般地逼所成慧，在眾多林木中出類拔萃、挺立直上。

大眾親筆在竹片上寫上祝福祈願語，並掛在樹上，領取「覺醒活動證書」。包括滿謙法師：「祈願樹苗枝繁葉茂，森林復育成功，地球充滿生機。」覺居法師：「願眾生充滿愛，社會定靜、世界和平。」覺培法師：「願世界充滿佛光、大地充滿生機。」佛光會中華總會長潘維剛：「為地球種下愛，實踐共生與共榮。」

覺居法師致詞表示，欣喜大眾同心齊力復育森林，共建優質的佛光童軍五和營地。潘維剛則說，感恩佛光人齊聚妙法寺共創難得的因緣；感謝連日來的降雨，濕潤乾涸的林地，澆灌如法水般的甘霖潤澤幼苗。

台中市政府民政局副局長彭岑凱表示，種樹不但是星雲大師的願心，也是市政府一直以來致力打造美好環境、守護家園、永續經營地球的目標。

參與種樹的民眾，親筆在竹片上寫上祝福祈願語並掛在樹上。佛光山妙法寺／提供