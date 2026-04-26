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風之晴感恩餐會連四年 捐百萬公益金再推九校助學計畫

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
風之晴總經理吳榮松說，企業的專業是底氣，但對家庭與社會的責任感才是靈魂。記者宋健生／攝影
風之晴總經理吳榮松說，企業的專業是底氣，但對家庭與社會的責任感才是靈魂。記者宋健生／攝影

深耕中台灣的W’S風之晴髮型設計，26日在母親節前夕舉辦第四屆「愛回家，讓愛傳出去」感恩餐會，打破美髮業假日無法團圓的宿命，更宣布將多年累積的百萬公益影響力向下扎根，啟動九所學校的獎助學金計畫。

美髮業長期在節慶、假日服務大眾，從業者常面臨「別人的團圓，是我們的巔峰期」。風之晴總經理吳榮松觀察到，多數員工平時與家人聚少離多，家屬往往不清楚孩子在職場的辛勞與成就。感恩餐會不僅是吃飯，更是「工作環境導覽」。

風之晴邀請來自各地的家長走進沙龍，讓長輩親眼見證孩子如何用雙手翻轉人生。吳榮松感性表示：「我們先讓員工『愛回家』，他們才有能量把愛傳給顧客。」

風之晴的公益行動並非曇花一現。過去四年，團隊堅持「每月一號所得即公益」，長期資助「台灣樂作創益協會」與「慈光基金會」，累計捐助金額已正式突破100萬元。

今年，這份愛心有了更具體的延伸。為了支持弱勢學子，風之晴正式將公益資源導入教育體系，跨足國小至高中，針對慈明高中、東山高中、新平國小等九所學校提供每校2萬元獎勵金。這項「種子計畫」，目的在讓善念不只停留在機構捐款，而是走進校園，成為支持下一代成長的實質力量。吳榮松認為，美髮不僅是技術服務，更是一門關於「人」的產業。他強調：「企業的專業是底氣，但對家庭與社會的責任感才是靈魂。」

未來，W’S風之晴將持續整合產業資源，從家庭關係出發，串聯社會關懷與教育支持，讓每一剪、每一燙所累積的價值，都能轉化為社會共好的正向推手，讓這份「愛回家」的溫暖持續擴散。

風之晴宣布，將多年累積的百萬公益影響力向下扎根，啟動九所學校獎助學金計畫。記者宋健生／攝影
風之晴宣布，將多年累積的百萬公益影響力向下扎根，啟動九所學校獎助學金計畫。記者宋健生／攝影

「愛回家，讓愛傳出去」感恩餐會，員工們為母親獻花及獻茶。展現孝心。記者宋健生／攝影
「愛回家，讓愛傳出去」感恩餐會，員工們為母親獻花及獻茶。展現孝心。記者宋健生／攝影

風之晴感恩餐會連辦四年，捐百萬公益金再推九校助學計畫。記者宋健生／攝影
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公益

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