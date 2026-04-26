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彰化芳苑企業聯合共好 CSR 在地 ×「章魚市集」圓滿落幕

經濟日報／ 記者宋健生／彰化即時報導
由永鑫能源主辦的「章魚市集」，在芳苑鄉養殖漁業發展協會前廣場圓滿落幕。業者／提供
由永鑫能源主辦的「章魚市集」，在芳苑鄉養殖漁業發展協會前廣場圓滿落幕。業者／提供

由永鑫能源(永宜能源)主辦，並獲台灣汽電共生(哈瑪栗能源科技)、聯合再生能源（3576）、鴻升環境科技及亞源科技全力贊助支持的「章魚市集」，在彰化縣芳苑鄉養殖漁業發展協會前廣場圓滿落幕。

這項活動由星序社會顧問承辦，並與彰化縣養殖漁業發展協會深度合作，成功為芳苑在地帶來一場結合企業社會責任（CSR）與地方創生的永續盛會。

活動現場吸引大批在地居民與遊客熱情參與，透過能源教育互動及在地漁產品推廣，成功為芳苑增添永續綠色光采。

本次活動在永鑫能源領軍下，集結了能源產業界的重量級夥伴，攜手彰化縣養殖漁業發展協會，成功將「綠能產業」與「在地漁業」進行深度連結。

這不僅展現企業對環境永續的承諾，更落實了與社區深度對話的願景。透過星序社會顧問的策劃，整場市集以寓教於樂的方式，將能源轉型的理念以親切、溫暖的形式深植民心。

永鑫能源指出，市集不只是一個消費平台，更是企業走進社區、傾聽地方聲音的實踐場域。活動現場，民眾不僅透過闖關遊戲深入認識綠能知識，更在實際走訪與市集互動中，重新發現芳苑潮間帶的獨特價值。

同時，透過企業資源的挹注，不僅活絡了在地經濟，更有效地將「永續」議題轉化為民眾可親近的生活體驗，達到CSR與在地共好的雙贏目標。

活動現場，芳苑漁港一掃平日的平靜，匯聚了來自各地的參與者。現場最受歡迎的「闖關兌換新鮮蛤蜊」活動，參與人潮絡繹不絕，民眾在體驗樂趣的同時，也更認識了芳苑在地的優質漁產品。

永鑫能源表示，此次活動圓滿落幕並非終點，而是另一個契機。特別感謝所有單位及合作夥伴的鼎力支持，以及每一位熱情到場的民眾。這場活動成功驗證了跨界結盟的力量，能為地方社區帶來具體的改變與活力。

展望未來，永鑫能源將持續深耕在地，致力於讓能源產業成為推動台灣土地永續發展的重要推手，與芳苑攜手共創下一個共榮願景。

綠能 再生能源 芳苑

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