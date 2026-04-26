雙橡園「ALL YOUNG 2658超慢跑」 定義頂奢生活新標準

繼去年「1518市政核心超慢跑」引領全台運動風潮後，全台連續四年高價住宅成交第一的雙橡園開發，與優漾複合運動會館再次聯手，26日在台中市十四期仁平段盛大舉辦「ALL YOUNG2658超慢跑」。

這場賽事有來自12個國家，逾2,658位跑者共襄盛舉，更因義大利頂尖奢侈品牌EA7的台灣首度賽事合作，以及萬豪國際集團多位核心高層親自組隊參與，成為今年中台灣最具規模與品牌含金量的跨界盛會。

本次賽事核心焦點，莫過於與義大利時尚領袖ARMANI運動系列EA7的支持合作。EA7自創立以來，長期支持義大利奧運國家隊，及米蘭奧林匹亞男籃等頂級運動團隊，始終致力於將高端時裝美學與專業運動機能完美融合。

此次亦為EA7首度在台灣跨界贊助運動賽事，不僅展現品牌對台灣市場的高度重視，更象徵品牌對雙橡園開發長期倡導「優生活」理念的認同。

為呈現本次聯名賽事的誠意與規格，EA7特別為全體跑者打造專業機能跑衣，融合品牌經典海軍藍與Armani Blue色調，在十四期開闊綠意水岸間，勾勒出兼具國際視野與時尚張力的運動風景。

EA7表示，該款跑衣除提供賽事所需的舒適與機能性外，更傳遞「運動無須犧牲風格」的品牌理念，使每一位參與者在運動過程中，皆能展現自信且從容的個人風格。

除了時尚美學的加入，國際級飯店服務精神的灌注，更是本次活動的另一大特色。雙橡園開發憑藉與全球酒店領導品牌「萬豪國際集團」長期的深度合作，成功將國際級飯店的服務精髓植入「雙橡園式酒店御邸」，將國際級服務轉化為社區優化的核心動能。

這份長達數年緊密的跨國夥伴默契，萬豪國際集團極為重視，由香港、澳門、台灣及海南地區副總裁Richard Boyer與台灣市場資深營運總監Joerg Hontheim率領多位高層組成「ALL YOUNG團隊組」，熱情支持台中在地盛事，並為跑者們加油打氣，展現萬豪國際集團深耕在地及積極參與社區活動。

此舉不僅彰顯雙橡園具備與國際一線品牌接軌的強大硬實力，更讓參與者深刻體驗到，唯有具備國際視野的開發商，才能將運動賽事轉化為一場具備國際質感的尊榮生活饗宴。

另外，賽事世邀集運動界兩大標竿—台灣馬拉松紀錄保持人許績勝分享「跑步初心」，以及超慢跑推手徐棟英親授「不痠、不痛」的律動要領，將專業度拉升至國家級水準。

雙橡園開發總經理魏櫂良表示，雙橡園長期關注的不僅是建築硬體，更是對城市生活品質的極致追求。十四期仁平段因其蜿蜒的水岸與連續綠帶交織，是難得適合全家一起優雅運動的場域。

魏櫂良強調，雙橡園開發透過與EA7及萬豪集團的對位合作，正共同定義一種高端運動文化的新標準；「這不只是體能的展現，更是一場穿著頂級機能服飾、探索最美城市街廓的國際級社交饗宴。」

本次賽事起終點特別選址於「雙橡園2658」基地，該基地占地廣達2,658坪，不僅是十四期仁平段極為珍稀、四面臨路全街廓開發的大型基地，更正對萬坪水湳生態公園第一排，地理位置極其優越。

「建築品質不應止於室內，更應與城市環境共生。」魏櫂良說，在「雙橡園2658」的規劃中，堅持大基地只蓋一棟，謙讓出2,200坪的綠意回歸自然，讓住戶在推窗之際便能與自然共生呼吸。

為了呼應「雙橡園式酒店御邸」的奢華款待規格，本次賽事補給充分落實「優雅運動，享受美食」的核心概念。賽道補給品項囊括龍蝦、龍膽石斑、干貝、骰子牛、鮑魚及烏魚子等五星級食材，確保跑者在挑戰自我的同時，能獲得頂級營養支持與感官饗宴。

同時，為提供全方位安全保障，大會更邀來義大利智慧健康科技巨頭Technogym及優漾專業運動防護團隊進駐，提供職業球隊等級的運動科學支援與防護。

魏櫂良說，這場超慢跑已超越單純的6公里體能挑戰，而是透過時尚美學、國際飯店、品牌建商、頂級美食與尖端科技的強強聯手，為台灣高端生活社交圈精準定義當代「運動美學」的新高度。

雙橡園開發聯手萬豪國際及產學領袖共同鳴槍，為中台灣跨界運動盛會揭開序幕。業者／提供

現場展現雙橡園「酒店御邸」服務，提供五星級補給饗宴。業者／提供