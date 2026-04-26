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德國高等法院駁回藥華藥與AOP之間撤仲案 公司將上訴至聯邦最高法院

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）26日發布重大訊息，說明撤仲案最新進度。德國法蘭克福高等法院（OLG Frankfurt）日前就公司提出撤銷國際商會（ICC）仲裁庭於2025年2月17日作成之「部分仲裁判斷」（Partial Final Award）聲請，裁定予以駁回。藥華藥表示，將依法向德國聯邦最高法院（BGH）提起上訴，公司持續推進全球布局。

藥華藥表示，德國高等法院此次裁定中亦確認Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）係由藥華藥創辦人暨執行長林國鐘所發明。Ropeg係由藥華藥完全自主研發生產供應全球，本案不影響Ropeg的銷售、全球商業合作及各地市場拓展計畫。公司營運近年快速起飛，2024年轉虧為盈，稅後純益約30億元，2025年增至50億元；2026年第1季營收已達51.2億元，年增率高達57.23%。

藥華藥表示，經營團隊與全體員工始終秉持專業與誠信原則推動產品開發及供應，絕無蓄意延遲藥證申請或供貨情事。反而是AOP公司自2009年自藥華藥取得授權，應負責於歐洲、獨立國家國協（CIS）及中東等地區，就Ropeg於骨髓增生性腫瘤（MPN）領域三項適應症，包括真性紅血球增多症（PV）、原發性血小板過多症（ET）及原發性骨髓纖維化（PMF）進行臨床開發與商業化推廣，並依約支付簽約金、里程碑金及銷售權利金。

藥華藥強調，截至目前為止依合約AOP應付卻未付給藥華藥的累計權利金已相當可觀，公司將持續透過法律途徑，全力爭取應有權益。

德國當地律師表示，德國高等法院在仲裁判斷撤銷程序中，通常對仲裁庭判斷採高度尊重態度，惟其裁定並非終局結果，當事人仍得依法上訴至德國聯邦最高法院。藥華藥表示，本次撤仲主要範圍包含仲裁庭認定公司對AOP歐洲藥證及供貨遲延9.5個月之責任，惟該部分業已於第一次仲裁時由德國聯邦最高法院撤銷；本次裁定僅涉及「部分仲裁判斷」之撤銷程序，並非最終判決，對公司財務及業務營運並無影響。

針對高等法院駁回撤仲聲請，藥華藥認為其核心法律主張及重要證據未依法獲適當審理，將依法向德國聯邦最高法院提起上訴。

藥華藥指出，雙方第一次仲裁案亦曾歷經多次司法審理，最終由德國聯邦最高法院撤銷原不利裁定，包括本次舊案重提的「9.5個月遲延」部分均被撤銷，公司免除約1.42億歐元賠償責任。公司對德國司法制度及自身法律立場具高度信心，並相信德國聯邦最高法院應能一如既往秉持公平正義原則審理本案件，公司將持續堅定捍衛公司與全體股東權益。

德國 藥華藥

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