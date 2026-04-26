快訊

美特勤局稱中槍特工順利出院 川普稱已親自慰問

開休旅車到台中地院後方起糾紛？男駕駛遭乘客開槍腹部中彈

台中西區府後街傳槍響...槍手逃逸 一人腹部中彈送醫急救中

聽新聞
0:00 / 0:00

和泰集團全台16地同步 萬人攜手淨灘減塑

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰集團全台16地同步萬人攜手淨灘減塑。環境部環境管理署劉瑞祥副署長(左二)、桃園市王明鉅副市長(右二)、和泰集團黃南光董事長(左一)、 台灣咾咕嶼協會張欣怡理事長(右一)共同出席活動開幕儀式。和泰集團／提供
和泰集團全台16地同步萬人攜手淨灘減塑。環境部環境管理署劉瑞祥副署長(左二)、桃園市王明鉅副市長(右二)、和泰集團黃南光董事長(左一)、 台灣咾咕嶼協會張欣怡理事長(右一)共同出席活動開幕儀式。和泰集團／提供

和泰集團秉持「珍愛台灣 不能沒有你」的核心理念，於2026年4月26日上午號召旗下夥伴，在全台16個臨海縣市同步舉行淨灘活動；和泰集團持續推動「每參加1人，捐50元」共吸引11,820人參與，原計捐款591,000元，最終加碼至600,000元捐出。

儘管天氣放晴且氣溫炎熱，許多民眾抱持著做好事不能少我一人，驕陽如火仍以實際行動守護環境，期望能喚起社會大眾對海洋污染議題的重視；和泰集團推動淨灘活動，至今已邁入第８年，自2019年起，號召集團員工、政府機關、非營利組織及關心環境的民眾共同響應，至2025年已舉辦96場，吸引超過6.4萬人投入守護海洋的行列。

4月26日淨灘活動當天上午，16個據點準備淨灘的民眾陸續集合，其中，桃園市觀音濱海遊憩區為全台主場地，集結超過3,000名熱心民眾、志工及和泰集團員工與眷屬，共同投入海岸清理行動；和泰汽車董事長黃南光親自出席，偕同環境部環境管理署署長顏旭明、桃園市副市長王明鉅及台灣咾咕嶼協會理事長張欣怡等貴賓，以實際行動守護海洋環境。

在推動大規模動員的同時，和泰集團亦同步落實資源循環再利用，從源頭降低對環境的負擔；現場取消電子螢幕設置，全面採用可重複使用的告示牌，並延續使用以回收寶特瓶製成的環保服裝，鼓勵參與者自備水壺及搭乘接駁車前往，將永續概念融入每一個環節。

為深化海洋保育教育，和泰集團持續推動「每參加1人，捐50元」的淨灘公益計畫，將善款捐贈台灣咾咕嶼協會，做為環保減塑教育基金，提升下一代的環保意識。這項捐款機制已邁入第8年，累計至2026年金額達434萬元，並將教育範圍從國小延伸至國中、高中，培育不同年齡層的環境意識與行動力。在集團及民眾的熱情參與下，全台16場淨灘共吸引11,820人參與，原計捐款591,000元，最終加碼至600,000元捐出，持續為環境教育貢獻心力。

全台16個淨灘地點，於活動當日共清除14,933公斤的海灘廢棄物，顯示海洋污染問題不容忽視。和泰集團透過持續推動淨灘活動，期盼引導大眾從源頭思考減量，將減塑落實於生活中，減少使用一次性塑膠，為下一代守護美麗的海洋。

高雄地區共有兩個地點分別為旗津及屏東大鵬灣，天氣炎熱民眾仍熱情參與用行動愛地球。和泰集團／提供
高雄地區共有兩個地點分別為旗津及屏東大鵬灣，天氣炎熱民眾仍熱情參與用行動愛地球。和泰集團／提供

2026年和泰集團淨灘減塑全台總動員，活動主場於觀音濱海遊憩區舉行。和泰集團／提供
2026年和泰集團淨灘減塑全台總動員，活動主場於觀音濱海遊憩區舉行。和泰集團／提供

許多民眾抱持著做好事不能少我一人，驕陽如火仍熱情參與，以實際行動守護環境。和泰集團／提供
許多民眾抱持著做好事不能少我一人，驕陽如火仍熱情參與，以實際行動守護環境。和泰集團／提供

和泰集團捐贈60萬元環保教育經費予「台灣咾咕嶼協會」。和泰集團／提供
和泰集團捐贈60萬元環保教育經費予「台灣咾咕嶼協會」。和泰集團／提供

和泰 減塑

延伸閱讀

響應世界地球日 富邦金控以行動與台灣共好 攜手價值鏈永續轉型 金融影響力擴大正向改變

「袋袋相傳」鼓勵源頭減量 台南45公有市場設二手袋循環站

落實ESG台南書香送暖 台灣數位光訊捐逾2000本書助弱勢

相關新聞

和泰集團全台16地同步 萬人攜手淨灘減塑

和泰集團秉持「珍愛台灣 不能沒有你」的核心理念，於2026年4月26日上午號召旗下夥伴，在全台16個臨海縣市同步舉行淨灘活動；和泰集團持續推動「每參加1人，捐50元」共吸引11,820人參與，原計捐款591,000元，最終加碼至600,000元捐出。

共信攜手枕石生物 創新商模助攻肺癌新藥大陸銷量

共信-KY（6617）近宣布重要的市場戰略調整，子公司天津紅日健達康醫藥科技公司已與枕石生物醫藥科技公司完成簽署中國大陸地區（不含港澳台）市場推廣合作協議。

雅丰攜手安立璽榮特映對談：守護與支持並行 聚焦白斑症精準治療新願景

雅丰集團與安立璽榮合作，於4月24日舉辦「跨越白斑症」公益活動，聚焦白斑症的精準治療與患者支持。專家呼籲社會重視病友心理與醫療需求，期待透過新藥研發改善治療效果。

食品業布局海外加速度 大成聚焦美國冷凍食品市場

國內食品業者衝刺海外布局、加速多角化經營，追求成長，其中大成集團聚焦美國冷凍食品市場，五年內業務規模可望成長六倍；南僑集團拓展東南亞版圖，打造網狀供應鏈；統一旗下統一中控持續深耕中國大陸市場與產品創新；德麥聚焦大陸市場，拚雙位數成長。

跨境電商新局1／陸去年 CPI 零成長 兩岸「物價利差」催出電商運量

台灣去（2025）年受惠於人工智慧（AI）半導體出口紅利，經濟成長率高達8.68%，核心物價上漲壓力亦讓民眾有感；反觀大陸全年CPI年增率為0%，為2009年以來的最低年度物價漲幅，陷通縮疑慮。這股顯著的「物價溫差」正化作強大的「物價利差」，催動兩岸跨境電商運量爆發，重塑零售市場結構。

跨境電商新局2／大陸平台品牌化趨勢 成形

大陸跨境電商從價格競爭走向品牌競爭。根據大陸海關總署2026年初統計數據，2025年大陸跨境電商進出口規模達人民幣2.75兆元，較2020年成長近七成；同年自主品牌產品出口成長12.9%，占出口總值比重提升1.4個百分點，顯示品牌化趨勢逐步成形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。