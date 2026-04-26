和泰集團全台16地同步 萬人攜手淨灘減塑

和泰集團秉持「珍愛台灣 不能沒有你」的核心理念，於2026年4月26日上午號召旗下夥伴，在全台16個臨海縣市同步舉行淨灘活動；和泰集團持續推動「每參加1人，捐50元」共吸引11,820人參與，原計捐款591,000元，最終加碼至600,000元捐出。

儘管天氣放晴且氣溫炎熱，許多民眾抱持著做好事不能少我一人，驕陽如火仍以實際行動守護環境，期望能喚起社會大眾對海洋污染議題的重視；和泰集團推動淨灘活動，至今已邁入第８年，自2019年起，號召集團員工、政府機關、非營利組織及關心環境的民眾共同響應，至2025年已舉辦96場，吸引超過6.4萬人投入守護海洋的行列。

4月26日淨灘活動當天上午，16個據點準備淨灘的民眾陸續集合，其中，桃園市觀音濱海遊憩區為全台主場地，集結超過3,000名熱心民眾、志工及和泰集團員工與眷屬，共同投入海岸清理行動；和泰汽車董事長黃南光親自出席，偕同環境部環境管理署署長顏旭明、桃園市副市長王明鉅及台灣咾咕嶼協會理事長張欣怡等貴賓，以實際行動守護海洋環境。

在推動大規模動員的同時，和泰集團亦同步落實資源循環再利用，從源頭降低對環境的負擔；現場取消電子螢幕設置，全面採用可重複使用的告示牌，並延續使用以回收寶特瓶製成的環保服裝，鼓勵參與者自備水壺及搭乘接駁車前往，將永續概念融入每一個環節。

為深化海洋保育教育，和泰集團持續推動「每參加1人，捐50元」的淨灘公益計畫，將善款捐贈台灣咾咕嶼協會，做為環保減塑教育基金，提升下一代的環保意識。這項捐款機制已邁入第8年，累計至2026年金額達434萬元，並將教育範圍從國小延伸至國中、高中，培育不同年齡層的環境意識與行動力。在集團及民眾的熱情參與下，全台16場淨灘共吸引11,820人參與，原計捐款591,000元，最終加碼至600,000元捐出，持續為環境教育貢獻心力。

全台16個淨灘地點，於活動當日共清除14,933公斤的海灘廢棄物，顯示海洋污染問題不容忽視。和泰集團透過持續推動淨灘活動，期盼引導大眾從源頭思考減量，將減塑落實於生活中，減少使用一次性塑膠，為下一代守護美麗的海洋。

高雄地區共有兩個地點分別為旗津及屏東大鵬灣，天氣炎熱民眾仍熱情參與用行動愛地球。和泰集團／提供

2026年和泰集團淨灘減塑全台總動員，活動主場於觀音濱海遊憩區舉行。和泰集團／提供

許多民眾抱持著做好事不能少我一人，驕陽如火仍熱情參與，以實際行動守護環境。和泰集團／提供