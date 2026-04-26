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共信攜手枕石生物 創新商模助攻肺癌新藥大陸銷量

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

共信-KY（6617）近宣布重要的市場戰略調整，子公司天津紅日健達康醫藥科技公司已與枕石生物醫藥科技公司完成簽署中國大陸地區（不含港澳台）市場推廣合作協議。

共信表示，枕石生物是一家專注於生物醫藥領域的高新技術企業，以創新藥物的商業化能力為核心競爭的一家公司，主要聚焦於腫瘤疾病領域產品的商業化。枕石生物擁有富有經驗的商業運營團隊，全面打造PAMS（Patient education患者教育、Access准入、Medical & Marketing醫學&市場、Sales銷售）核心競爭力生態圈，可加速共信的肺癌新藥普羅仙安（PTS302）於中國市場的滲透率與銷售成長。

根據協議，枕石生物將會協助共信的普羅仙安產品在中國市場的商業化計畫，包括產品定位和市場策略、競爭分析、准入計畫、推廣工具、年度市場和醫學活動計畫、商業管道布局和不良反應監控和收集等，並盡最大努力執行此商業化計畫，確保達成天津紅健的推廣目標。

共信指出，肺癌新藥普羅仙安（PTS302）為治療惡性中央型氣道阻塞（MAO）的產品，目前在中國每年新增約有10.2萬個患者，傳統治療手段存在局限，而PTS302以高效、安全、廣譜的特點，可用來填補臨床仍未被滿足的需求。

共信表示，本次商業策略的重大轉型，主要是想快速展現普羅仙安納入2025年首版《商業健康保險創新藥品目錄》的競爭優勢，希望透過規模更大的推廣服務商來協助。天津紅日健達康醫藥與枕石生物雙方將聯合保險公司開發定製化保險產品，以「普羅仙安治療方案＋保險」的創新模式，降低患者支付壓力，此舉除有助重塑普羅仙安在中國的品牌形象外，亦可藉此加速醫院的准入速度，建立明確的銷售目標與實施路徑，提升普羅仙安市場滲透率與銷售成長。

大陸

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