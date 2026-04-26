台灣燈會明年在苗栗 縣府規畫「落地招」、「滿額退稅」搶商機

2027年台灣燈會在苗栗，縣府利用國際觀光舞台，創造最大效益，規畫結合7大特色商圈、至少200家店，「落地招」與「滿額退稅」等限時優惠行銷，讓民眾賞燈會，消費也有感搶商機。

苗栗縣繼2011年後，暌違16年，明年承辦台灣燈會，明年台灣燈會將以「山海之間．慢城光苗」為題，展期暫定2027年2月20日至3月7日在苗栗高鐵站特定區，縣府把握國家級大型活動契機，配合燈會活動創造效益，延伸結合南庄桂花巷、南庄山城花園品牌商圈、銅鑼好客商圈、西湖商圈、三義水美街商圈、頭份藝創商圈，及泰安清安豆腐街7大商圈，觀光客不用事前申請，只要走進苗栗、走進商圈，就能立即享有優惠與回饋。

縣府工商發展處指出，縣府將邀集商圈業者代表討論定案，規畫落地招將整合至少200家商圈，及燈會周邊店家響應，彙整製作成商圈優惠護照，引導民眾跨店、跨商圈消費，同時推出消費集點、滿額贈等多元互動活動；滿額退稅鼓勵消費則達指定金額，即可獲得回饋，例如消費折抵券、活動主題紀念品等。

此外，品牌行銷方面，規畫開發具地方代表性的活動主題紀念品，結合商圈特色元素，如泰安臭豆腐意象、三義木雕工藝、銅鑼窯文化等，以「一商圈一特色」設計原則，突顯2027年台灣燈會在苗栗的識別度，組合成「苗栗地圖」的收藏商品。