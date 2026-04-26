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雅丰攜手安立璽榮特映對談：守護與支持並行 聚焦白斑症精準治療新願景

聯合新聞網／ 綜合報導
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什麼皮膚疾病全球患者人數超過7,000萬人，雖不會危及生命但卻長期影響患者且治療極度受限，即使全球流行樂天王麥可傑克森也深受其苦？在白斑症（Vitiligo）仍存在高度未被滿足的醫療需求之際，雅丰集團攜手安立璽榮、快樂麗康與伊日美學，於4月24日舉辦「跨越白斑症：特映對談」公益活動，並特別邀請病友一同參與。

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活動透過共賞麥可傑克森傳記電影及多方專家交流，聚焦疾病科學進展、現有療法的困境與未來治療方向。

You Are Not Alone：建立社會支持與政策扶植

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉在對談中提到，白斑症其實是一個被長期低估且忽視的疾病，對病友的影響不單單是膚色改變產生斑塊，隨之而來的自我認同與社交生活影響巨大。正如麥可傑克森的經典歌曲〈You Are Not Alone〉，林執行長強調：『病友們並不孤單。我們應共同致力於推動跨科別醫療資源整合與政策扶植，建立大眾對白斑症的正確認識。除了疾病本身，其所帶來的心理創傷與社交處境，更是我們要同理與克服的目標，藉此全面提升病友的心理關懷與醫療權益。

I'll Be There：醫療體系的守護，支持病友積極面對

雅丰絲漾生髮診所院長暨雅丰美膚診所副院長陳昱璁醫師，則引用另一首名曲〈I'll Be There〉積極鼓勵患者不要因為目前的挫折而放棄，除了選擇遮蔽外，也應勇於接受現有的多元治療方案。他直言：「雖然目前第一線的外用藥膏、窄頻UVB光療或自體細胞移植，在復色速度、不同部位效果差異大及耗時上仍有其極限，但這正是第一線醫師與病友迫切渴望尋找下一代『具備長效緩解潛力』新藥的原因。」相信醫療團隊會陪伴病友在現有資源中找到最適合的方案，同時期待精準醫學的突破。

精準免疫新突破：台灣抗體新藥研發躍上國際 精準標靶領先全球

安立璽榮醫藥科學長顧正崙博士分享了白斑症的重要機轉發現。他指出，干擾素-伽瑪（IFN-γ）是發病的關鍵驅動因子，會活化訊號路徑並形成自我放大的發炎循環。而安立璽榮不僅是台灣極少數投入白斑症領域的先驅，更是現階段此病症全台唯一開發中的「大分子抗體新藥」，已成為目前全球該領域中極具競爭力且位居領先地位的抗體標靶項目。

「白斑症並非整體免疫失控，而是特定發炎訊號在局部被放大。」顧博士說明，目前的治療趨勢正從廣泛的免疫抑制轉向「精準調控」。安立璽榮研發的抗伽瑪干擾素單株抗體，旨在從源頭降低下游的自體免疫傷害，這與現有小分子抑制劑路徑不同，希望能更精準、更安全地解決病友的需求。

Heal the World：以患者為中心，邁向未來願景

座談會最後，顧博士感性表示：「麥可傑克森的音樂〈Heal the World〉是我們共同的未來願景。」除了透過科學創新治癒皮膚上的斑塊，更要療癒疾病帶來的心理創傷。

「白斑症的治療即將邁入新篇章，我們相信透過科學創新與社會關懷的結合，能為病友打造一個更友善、不再受限的未來。」此次特映對談會不僅是醫學與科學交流，更是醫療端與病友端共同守護承諾的見證。

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