食品業布局海外加速度 大成聚焦美國冷凍食品市場

國內食品業者衝刺海外布局、加速多角化經營，追求成長，其中大成（1210）集團聚焦美國冷凍食品市場，五年內業務規模可望成長六倍；南僑（1702）集團拓展東南亞版圖，打造網狀供應鏈；統一（1216）旗下統一中控持續深耕中國大陸市場與產品創新；德麥（1264）聚焦大陸市場，拚雙位數成長。

大成集團近年積極拓展海外市場，並以美國作為未來重要據點，主攻冷凍食品業務。

2024年併購美國德州食品加工廠Amy Food後，優化當地工廠、系統與團隊，強化營運基礎，預期2030年美國業務規模將成長至目前的五至六倍，成為集團關鍵成長動能。

除美國外，大成在大陸食品加工業務表現亮眼，每月銷量突破萬噸，為當地重點發展項目；東南亞以越南為主要成長引擎，持續擴大豬場、白肉雞及蛋雞等牧場投資，掌握人口與經濟成長紅利。

南僑集團鎖定東南亞市場擴張，已於新加坡、曼谷及香港設立子公司，規劃將大陸生產的烘焙油脂外銷至東南亞與港澳市場，強化區域串聯，打造網狀供應鏈。

從營運表現看，南僑目前泰國營收占比約19%，且市場需求持續成長；當地新產品與產線，包括薄片米果、嬰兒米果及油炸米果，去年中投產後產能逐步提升，預期將挹注今年營運動能。

統一集團在大陸轉投資事業統一中控近年在產品創新帶動下，營收與獲利雙雙創高。隨大陸消費市場由「規模擴張」轉向「質量提升」，消費者對健康與功能性食品需求提升，促使企業加速產品優化與升級。

統一集團董事長羅智先日前指出，大陸市場規模龐大，集團長期採取「不以競爭為核心」的經營思維，強調依自身節奏推動策略與發展，將持續推出符合在地需求的產品。

此外，烘焙原料廠德麥今年同樣聚焦大陸市場，透過分眾化策略深化客群經營，目標帶動當地營收達雙位數成長。儘管大陸市場面臨競爭加劇與復甦力道不均等挑戰，但股市回升帶動財富效果，消費信心有望改善。德麥表示，將導入「M型化」市場策略，依不同客群需求分組研發產品，提升產品貼合度與營運效率。