和泰集團「與美好台灣同行」 26日淨灘減塑全台總動員

人人喊「轉型」的時代，ESG推動已成為投資機構檢視其投資標準之一；和泰集團總經理蘇純興喊出以「與美好台灣同行」為永續承諾，和泰集團全面動起來，推動台日聯手4月24日才與日本豐田移動基金會啟動公益合作計畫，26日再推全台淨灘減塑總動員。

2026年和泰集團淨灘減塑全台總動員活動，集團與八大經銷商，將在2026年4月26日全台16個地點，同步舉辦淨灘活動； 當天每一人參與，就捐50元給非營利組織。和泰集團量產幸福，日本豐田汽車於2020年提出的新哲學「 Producing Happiness for All為所有人帶來幸福」和泰集團整合資源，與關係企業及經銷商共同攜手投入各種公益專案；用行動愛護台灣每一塊土地，和泰集團代理的TOYOTA推一車一樹活動，已經為台灣種下近百萬棵的樹木。

和泰集團響應日本豐田「Producing Happiness for All」的理念，以「量產幸福」為願景，持續投入多項公益計畫，「TMF（豐田移動基金會）的理念，就是要打造一個所有人都能自由移動的社會，「Mobility for All」計畫將採取「科技隨行」與「守護童行」雙軌策略，提供具體的解決方案。

蘇純興指出，提出四大永續主軸策略藍圖「移動自由、社會共好、人才價值、環境友善」，將永續融入集團的經營理念；近年來發現許多專業投資機構從「財務資訊」來檢視其投資價值；越來越多投資者關注ESG資訊和其對企業的潛在影響，和泰車走在前面時代前端，為企業永續經營打下穩健根基。

法人分析，資本與投資吸引力評估正在逐漸改變當中， 投資人將ESG分數視為評估企業永續經營與風險管理能力的關鍵數據，高分企業更易獲得資金與綠色融資，降低資金成本。

和泰集團與8大經銷商，將在2026年4/26(日)全台16個地點同步舉辦淨灘活動。記者黃淑惠／截圖