跨境電商新局1／陸去年 CPI 零成長 兩岸「物價利差」催出電商運量

台灣去(2025)年受惠於人工智慧（AI）半導體出口紅利，經濟成長率高達8.68%，核心物價上漲壓力亦讓民眾有感；反觀大陸全年CPI年增率為0%，為2009年以來的最低年度物價漲幅，陷通縮疑慮。這股顯著的「物價溫差」正化作強大的「物價利差」，催動兩岸跨境電商運量爆發，重塑零售市場結構。

大陸去年全年CPI年增率為0%，這反映出內需復甦乏力，面臨嚴峻的通縮壓力。從2022年10月至今年1月，大陸的生產者物價指數（PPI）已連續40個月維持負增長態勢。而當內需「吃不飽」，龐大產能必須尋找出路，「出海」似乎也成大陸廠商的「洩洪道」。

這股推力直接反映在貿易數據上。2025年大陸跨境電商進出口人民幣2.75兆元，較2020年增69.7%。透過阿里速賣通、Temu、TikTok Shop與SHEIN（希音）等大陸「出海四小龍」，工廠利用「全託管」模式，將低廉的生產成本轉化為全球市場的價格競爭力。

主計總處數據顯示，儘管2025年全年消費者物價指數（CPI）平均漲幅回落至1.66%，但外食費2025年全年年增率高達3.39%，房租全年年增率也達2.3%，顯示通膨情勢雖降，但租屋族、外食族壓力未減。

致理科技大學國貿系教授張弘遠指，台灣近年所得成長結構與過往不同，大量家庭收入來自資本市場投資報酬，而非實質薪資成長。在薪資增幅有限、日常開支沉重的情況下，消費者對價格變動極度敏感，正是跨境電商滲透的溫床。

中華經濟研究院第一所副研究員王國臣強調，這波「中國衝擊2.0」背後還藏著匯率紅利。由於大陸通縮壓力，人民幣實質有效匯率（REER）長期低估，若按購買力評價，其價格競爭力等同自帶「八折」補貼，讓大陸商品具備了降維打擊的優勢。

具體觀察2025年台灣零售產業，整體出現近25年來第三次衰退，但網路銷售滲透率卻逆勢達13.86%的歷史高位，顯示實質消費動能萎縮，不過，消費管道正在重組。財政部去年底曾指，每年約有500萬至600萬件小額包裹進口，其中八成來自大陸。

張弘遠分析，大陸電商已從單純成本競爭轉向「成本、體驗、品質」並重。隨大陸出口受阻轉內銷，反而帶動產品品質提升。他認為，兩岸年輕世代的生活標準正在快速趨近，當大陸產品品質提升、價格卻僅為台灣實體通路或電商的三分之一時，消費者的「平替效應」成為長期結構，逐漸成為穩定替代選項。

面對跨境浪潮，財政部已慎重檢討小額包裹免稅制度，以防堵稅基流失。張弘遠說，只要兩岸「物價溫差」與「匯率補貼」持續存在，這場零售市場的虛實消長與版圖重塑就仍未見終點。