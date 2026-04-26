跨境電商新局2／大陸平台品牌化趨勢 成形

大陸跨境電商從價格競爭走向品牌競爭。根據大陸海關總署2026年初統計數據，2025年大陸跨境電商進出口規模達人民幣2.75兆元，較2020年成長近七成；同年自主品牌產品出口成長12.9%，占出口總值比重提升1.4個百分點，顯示品牌化趨勢逐步成形。

專家指，這反映大陸電商業者正加快布局品牌升級，並以供應鏈效率、設計能力與消費者體驗為核心，形成長期競爭優勢。

大陸快時尚電商平台SHEIN（希音）創辦人許仰天近日在公開場合談及供應鏈效率與品牌升級策略，強調企業必須在設計能力、物流速度與消費者體驗上同步提升，才能維持全球市場競爭力。外界解讀，此舉反映跨境電商龍頭企業正由單純價格導向，轉向品牌經營與長期布局。

以SHEIN為例，該平台近年持續優化供應鏈系統，並嘗試透過數據分析縮短設計到上架時間，同時進一步擴大自有品牌以及聯名系列，藉此強化產品差異化。

致理科技大學國貿系教授張弘遠表示，大陸跨境電商正從流量紅利階段，進入品牌與效率競爭階段。企業若僅依賴低價策略，長期難以維持利潤與客戶黏著度；透過強化產品設計、品質控管與售後服務，才能在全球市場建立穩定基礎。

他指出，自主品牌出口占比提升，顯示製造商逐步擺脫代工角色，朝品牌端延伸，如安踏等大陸品牌持續收購全球多個知名品牌。