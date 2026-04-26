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跨境電商新局3／全球電商版圖 結構性變化

經濟日報／ 記者謝守真／台北報導

全球跨境電商市場近來出現結構性變化，國際郵政公司（IPC）調查指出，2025年Temu在全球跨境電商銷售市占率達24%，與亞馬遜並列第一，兩者合計占全球近五成銷售額；SHEIN（希音）市占率為9%，速賣通為8%。市場由過去單一平台主導，轉為多平台並行競逐。

平台勢力變化，也牽動商家策略調整。過去以亞馬遜為核心的經營模式，逐漸轉為分散風險與多點投放。致理科技大學國貿系教授張弘遠表示，新興平台透過價格補貼與流量紅利吸引賣家，但同時壓縮利潤空間，對供應鏈反應速度與成本控管要求更高；成熟平台則強調品牌經營與會員體系，經營周期相對較長。

他指出，台灣業者若布局跨境市場，需評估自身產品定位與供應能力，可依產品屬性分流經營。標準化商品可利用新興平台測試市場與建立銷量基礎；具設計或品牌特色的產品，則可在成熟平台深化品牌定位，降低單純價格競爭壓力，分散市場風險。

中華經濟研究院第一所副研究員王國臣則認為，全球跨境電商競爭已呈現高度集中現象，中國業者在價格與規模上具備優勢，各國市場若缺乏政策調節，單純透過市場機制難以扭轉競爭態勢。他指出，台灣企業若試圖與低價商品正面競爭，勝算有限，應透過市場區隔與產品差異化切入中高階市場，強化品質與品牌價值。

王國臣表示，消費者仍會依據預算與需求做出選擇，部分族群願意為品質與品牌付費。業者若能建立產品價值與定位，即便在價格競爭激烈環境下，仍可保有一定市場空間。

賣家 跨境電商 亞馬遜

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