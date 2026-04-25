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影／砂糖外匯撐起台灣經濟 台糖80周年回顧展揭轉型軌跡

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台糖迎來80周年，為響應公共藝術教育推廣在高雄成功物流園區推出回顧展。記者郭韋綺／攝影
台糖迎來80周年，為響應公共藝術教育推廣在高雄成功物流園區推出回顧展。記者郭韋綺／攝影

台糖80周年響應公共藝術教育推廣，今天在高雄成功物流園區推出回顧展，結合糖廠歲月、攝影創作、藝術地景裝置及文化講座，揭開糖業前世今生與轉型，把台灣的「甜」搬進展場，讓民眾邊逛邊玩、邊看邊回味，輕鬆走讀產業歷史。

台糖副總經理曾見占指出，台糖80年發展堪稱是台灣經濟變遷的縮影，早年全台曾有30、40座糖廠，在農業社會時期，砂糖出口是台灣重要外匯來源，可以說撐起台灣經濟的一部歷史，從石化產業到後來的半導體都與糖業息息相關。

曾見占表示，直至今日高雄駁二藝術特區仍可見印有台糖字樣的舊倉庫，足以見證昔日外銷榮景，這次回顧展除呈現歷史，也希望透過較為柔性的藝術形式，讓民眾重新認識台糖，不只硬體展示，而是讓文化與生活結合，包括攝影展、人文講座及園區五分車體驗等，拉近與民眾距離。

台糖高雄分公司執行長林添祥說，這次活動為推動工程公共藝術教育計畫的一環，透過展覽與互動形式，讓藝術走入公共空間，實踐藝術生活化、生活藝術化理念，展覽以糖業發展為主軸，串聯影像、雕塑與講座，讓原本以商辦機能為主的園區轉化為藝文場域，也讓民眾得以從不同角度認識台灣糖業歷史。

活動最大亮點之一，是在地藝術家陳奕彰創作的大型氣膜裝置「甜甜的回憶」，作品以巨型甜甜圈為造型，融合電影視覺語彙與中西風格，運用高彩度色彩呈現童趣氛圍。

陳奕彰表示，自己長期喜愛電影，此次創作特別結合影像元素，希望觀者在欣賞作品時，不僅能感受視覺衝擊，也能喚起情感共鳴，不論小朋友或大人，都能從作品中感受到喜悅與開心。

除裝置藝術外，也設計糖業攝影展，包括員工得獎作品和老照片回顧，透過鏡頭捕捉各地糖廠的日常景象與人文風貌，從歷史建築到勞動記憶，呈現糖業發展的軌跡；另安排2場文化講座，邀請地方文史工作者深入解析台糖從農業時代出發，逐步邁向工業化與能源轉型的歷程。

現場主題市集有多家與「糖」相關的特色攤位，從餅點、手作食品到創意商品，讓民眾在品嚐美食之餘，體驗糖文化的多元樣貌；此外，園區打卡景點「時空之城」3D彩繪全天開放免費導覽，打造親子同遊的互動空間。

台糖強調，從砂糖出口起家，到跨足土地開發、觀光休閒與綠能產業，歷經糖業轉型與時俱進，希望透過80周年慶回顧過往，吸引民眾走進園區，見證屬於台灣甜的歷史。

台糖周年，成功物流園區展出老照片回顧。記者郭韋綺／攝影
台糖周年，成功物流園區展出老照片回顧。記者郭韋綺／攝影

藝術家陳奕彰創作以甜甜圈為發想創作，是台灣糖業縮影。記者郭韋綺／攝影
藝術家陳奕彰創作以甜甜圈為發想創作，是台灣糖業縮影。記者郭韋綺／攝影

園區打卡景點「時空之城」3D彩繪全天開放免費導覽。記者郭韋綺／攝影
園區打卡景點「時空之城」3D彩繪全天開放免費導覽。記者郭韋綺／攝影

台糖80周年，為響應公共藝術教育推廣在高雄成功物流園區推出回顧展。記者郭韋綺／攝影
台糖80周年，為響應公共藝術教育推廣在高雄成功物流園區推出回顧展。記者郭韋綺／攝影

台糖

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