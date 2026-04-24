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獨家／寶佳少主林家宏接班 5月接掌機構董座

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

寶佳機構與中華工程（2515）經營權之戰方才上演大和解之際，業內消息傳出，寶佳少主林家宏將於5月接掌寶佳機構董事長，有正式接班意味。

知情人士指出，林家宏將從其父親、寶佳創辦人林陳海的老臣手中接下寶佳董座，雖然寶佳為市場派建商龍頭，長年穩居推案王，不過，主要是靠旗下高達超過70家甚至上百家之譜的子公司開枝散葉打先鋒，寶佳為集團具「象徵性」的統稱，在林陳海退居幕後之後，董座一職先交由當年與他一起打拼的的四大老臣之一擔綱，如今，林家宏將於5月正式接下寶佳機構董事長，等同集團掌門人。

寶佳與旗下各子公司銀行圈關係良好，為多家大型行庫的最大客戶，每年歲末寶佳舉辦尾牙各大銀行高層必親自到場。而林家宏也曾對金融業展現高度興趣，曾透過旗下資產管理公司，挾百億以上銀彈橫掃金融圈，先後投資台中商銀、台企銀、新光金、中信金、台新金、永豐金及富邦金等多家金控與銀行，驚動辜、吳傳統金融巨擘家族，甚至連未上市櫃的銀行也有著墨。目前寶佳資產仍由林陳海擔任董座。

另外，寶佳也延攬多位公股行庫退休董總擔任顧問等，如旗下新世代金融基金會董事長為前行政院長陳冲，副董及董事有多位前公股行庫董總名列其中。

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