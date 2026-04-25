聯經人文企業獎 38家勝出

聯經出版主辦第三屆「人文企業獎」頒獎典禮昨（24）日舉行，包括統一超（2912）、星展銀、台北富邦、中信銀等38家企業與團體獲獎。其中，「特別貢獻獎」頒發給洪建全教育文化基金會創辦人簡靜惠，表彰她長年深耕文化藝術領域，以制度化且前瞻性的視野推動藝文發展，對台灣人文社會貢獻卓著。

連續三屆參與評選的願景工程基金會董事長陳冲表示，人文精神不僅體現在對外公益投入，更關乎企業如何尊重員工、與社區建立深層連結，以及在追求利潤之外，守護人類文明的核心價值。唯有回歸「以人為本」，企業才能在快速變動的環境中建立真正的組織韌性。

聯經出版事業發行人林載爵則提到，人文企業，回歸最簡單的概念就是「無人則止」，企業發展必須以人為中心，對社會、教育、自然生態的關懷，並讓生活的環境有更好的進展，企業的貢獻也促進台灣社會每天往更好的方向發展，讓人文應該成為企業DNA。

今年 「社會關懷」典範獎頒予經營「把愛找回來」公益募款平台長達37年的統一超商公司，卓越獎頒予陪伴社會企業與倡議夥伴多年、致力於打造永續生態圈的星展銀行，傑出獎頒予推動愛傳球專案協助孩子重拾人生信心與目標的中國信託商業銀行。

在「創新特別獎」方面，獲獎者包括透過母語友善方式協助提升移工理財知識與防詐能力的台北富邦商業銀行，以及成功整合跨科合作打造全人照護系統的臺北醫學大學附設醫院顱顏中心。「藝文推手」卓越獎由長期以音樂與體育支持孩子教育的公勝保險經紀人公司，以及經營池上秋收稻穗藝穗節多年的池上多力米公司獲獎。

聯經「人文企業獎」已舉辦三屆，致力於連結企業與社會，讓長期投入人文關懷的行動被更多人看見。主辦單位強調，企業的價值不僅在於創造利潤，更在於能否與社會產生共感，成為推動社會進步的重要力量。未來亦期盼有更多企業加入行列，攜手為社會創造更具溫度的改變。