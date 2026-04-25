企業生日快樂／大陸工程首重工程安全 絕不妥協

擔任大陸工程執行長滿七年的Simon Buttery來自英國，是台灣營造業唯一的外籍專業經理人。集團董事長殷琪2019年延攬他來台，賦予他三大任務：建構工程品質、工程安全、照顧人才的標準和執行制度，讓大陸工程過去80年來「品質、安全、人才」三大根基，永續傳承。

Simon Buttery在營造工程業有超過35年專業資歷，有豐富的管理能力和跨國經營經驗。Simon Buttery指出，很自豪大陸工程能率先站出來，處理在營建業界存在多年且更加嚴峻的工程挑戰，因為「品質、安全、人才」三大項目，最終都來自於「人」的影響。

大陸工程推行「Wellbeing身心平衡計畫」，為國內營造業首創。Simon Buttery指出，數據顯示，營建業從業人員的心理壓力與自殺傾向其實是所有產業中最顯著的行業之一，這項計畫不僅關注本國員工，更將關懷範圍擴至外籍移工，提供健康支援與心理諮商，確保員工在任何工作環境中，能獲得提供支持與尊重。

Simon Buttery也表示，工程安全是絕不妥協的首要任務，不允許出現任何犧牲安全的行為。2021年大陸工程啟動「Don't Walk By（DWB）」計畫平台，讓所有員工、移工與分包商在發現潛在風險時，立即介入並通報。

他分析，DWB計畫，讓每位進入工區的員工都承擔提升安全環境的責任。2025年大陸工程的失能傷害頻率（DIFR）數值為0.25，遠低於2024年政府公布產業平均值1.42，更低於公司原先目標0.68，顯示DWB執行率愈高，失能傷害頻率愈低。他強調，「工程安全要能化為實際可行的量化數據」，員工愈主動參與安全控管，工程事故愈少，工程安全不再是紙上談兵。