企業生日快樂／大陸工程人才培育 鞏固核心能力

大陸工程執行長Simon Buttery表示，大陸工程成立滿80年，反思「初心」並為未來定調的關鍵，接下來大陸工程長期發展將圍繞在「核心鞏固、科技驅動、人才培育」三大策略，目標在變動的市場中，確保持續且有質量的成長。

Simon Buttery指出，全球營建產業正面臨前所未有的技術與人才短缺的挑戰，同時台灣高科技業吸引大量優秀人才投入，產業挑戰難度加劇；但大陸工程將此危機視為轉機，利用台灣在全球科技的領導地位，將AI應用等新科技導入營建流程，同時啟動數位轉型；透過最堅實的基礎、卓越的經驗及充滿潛力的人才，大陸工程已準備就緒，將持續為客戶創造價值。以下是專訪紀要：

問：未來中、長期擘劃為何？

答：大陸工程自我期許在下一個80年，依然是國內營造業的開路者，這不僅是致敬創辦人殷之浩的「初心」，更是對未來社會發展的實質承諾，要做到這個願景，大陸工程首要策略需更強化、鞏固公司的核心工程業務市場，同時擴大多角化發展。

扎實深厚的工程業務基礎，才能讓大陸工程更有餘裕的導入新技術與工法，才能讓公司透過科技成為驅動力來支持同仁，將第二個策略發揮得更好；當然，所有的業務都需要優秀的人才完成，因此壯大大陸工程的人才庫是關鍵策略。

三大策略，圍繞一個核心理念，就是大陸工程透過「勇於開創、承擔責任」的實踐，回歸工程理想的初心，這就是大陸工程的價值。

問：這個願景有何挑戰？

答：全球營建業現在最大的挑戰，就是缺乏合格且經驗豐富的人才和工班。多年來，已開發國家老年化加劇，意味著產業在經驗豐富的工程師和技職人員的勞動缺口不斷擴大。

近年來台灣高科技業吸納大量優秀的工程人才，人才磁吸效應還在擴大中，加劇了營建業原先人才缺口的困境。大陸工程採用先進技術和新型工法，減少對人力、傳統工班的需求。

問：計劃要如何實現？

答：以核心工程業務來說，在土木工程部分，大陸工程將持續擴大捷運、鐵路建設的市占率。建築工程方面，維持多元化的專案組合策略，包括高端住宅、商辦和混合型開發案，以及都更、交通相關開發機會。

科技運用方面，大陸工程將利用台灣在全球科技的領導地位，將人工智慧（AI）應用等新科技導入營建流程，同時啟動數位轉型；在新科技中，目前大陸工程已導入DfMA（Design, fabricate, Manufacture and Assembly）的應用，預鑄工法不僅用在土木工程，更應用在機電工程上，如「劍潭多目標大樓」的機電工程案就是實例。

此外，大陸工程也持續強化在BIM系統的核心能力應用，將原始設計轉換為數位模型，不僅縮短施工、設計單位與客戶間的三方溝通，更能提高、優化整體工程品質。

人才是大陸工程相當重視的核心。大陸工程不僅啟動新的「人才培育計畫」，更導入AI技術，將80年經驗、成果注入「技術知識管理平台」，透過平台讓年輕工程師獲益，發展新的想法與解決方案，將大陸工程的「初心」傳承下去。