寵物用藥新制 大樹急滅火：澄清未參與政策研議 也非推動者

寵物用藥新制爭議延燒，儘管主管機關已拍板暫緩上路，連鎖藥局龍頭大樹藥局仍成為輿論焦點，甚至遭質疑為政策既得利益者。大樹（6469）董事長鄭明龍昨（24）日表示，公司「多年來皆反對」讓飼主需往返藥局與獸醫院領藥的制度設計，強調大樹從未參與政策研議，也非新制推動者，外界將兩者連結「與事實不符」。

鄭明龍指出，大樹一貫主張應由獸醫師在院所內直接給藥，以確保醫療即時性與便利性，避免飼主因制度安排增加奔波次數，甚至影響寵物治療時效。公司立場始終是支持獸醫專業與醫療體系運作，而非透過通路分流改變既有醫療流程。

他進一步說明，大樹目前在寵物市場布局，主要延伸自既有寵物店與獸醫診所合作模式，由獸醫師開立處方後，消費者可選擇至門市領取部分藥品，藥局在其中扮演的是輔助與補充角色，而非取代醫療端。未來若相關法規完善，公司希望在合法架構下，將此合作模式延伸至藥局體系，提供更多元且便利的取藥管道。

對於外界關注的「超前部署」說法，鄭明龍表示，主要是指因應法規開放後，藥局可申請販售動物用藥的準備動作。目前市場上已有上千家業者取得相關資格，其中藥局約78家，大樹約26家，整體進度並未領先市場，並非外界所認為具備主導地位。

談及此次政策爭議，鄭明龍認為，問題關鍵在於制度規劃與市場實際運作間尚未完全銜接。原先政策設計，是期待藥廠將人用藥轉為動物用藥，使市場可使用品項由約200項擴大至700項，讓獸醫體系具備更完整用藥選擇。

然而實務上，藥品轉換涉及劑量調整、包裝變更及重新申請等程序，整體進度未如預期，導致市場可用藥品尚未明顯增加。在此情況下，若制度直接上路，可能使醫療端與飼主端在用藥取得上出現銜接落差，也成為此次爭議的原因之一。