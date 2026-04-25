企業生日快樂／大陸工程 初心開創新價值

創立於第二次世界大戰初期的大陸工程，創辦人殷之浩憑藉工程與商業專業，投入國家重建的重大經濟建設工作。80年來，大陸工程不僅止於土木工程，更延伸至對「居住模式」的重新定義；在杖朝之年，母公司欣陸投控（3703）董事長殷琪卻刻意隱去大陸工程企業識別標誌，要讓一切「回歸初心」。

殷之浩擁有交大土木系高學歷，以自身的工程、商業專業，投入國家重建工作，將先前創立的「偉達營造廠」改組，更名為「大陸工程」。

大陸工程英文名稱「Continental Engineering Corporation」由Continental發展而來，源自於殷之浩年少時的志向：「期望未來能於每一個Continent（大洲）建立據點。」初心純粹而清晰，「要以工程的專業能力，回應時代所需，承擔國家重建責任」，在此奠定大陸工程長期發展的企業精神根基。

扛起公建責任 展現企業韌性

1940、1950年代，大陸工程以承作軍事工程與公共建設為主，當時殷之浩深感提升本土工程能力的必要性，不遺餘力地引進國外先進技術，在1948年及1958年分別與法國及美國公司合作，引進預壘混凝土、預壘灌漿基樁技術等工法。最具代表性的案例則是清華大學原子反應爐，不僅是技術上的挑戰，更是公司提升自我競爭力的里程碑。

1964年，立法院通過《國軍退除役官兵輔導條例》，允許公營事業優先議價承辦公共工程，衝擊民間營造業者爭取政府標案的商機，在此殷之浩也決定向海外拓展，成為國內首家跨出台灣的民營營造公司。1960年代，大陸工程前進承包興建琉球、關島的美軍基地，赴沙烏地阿拉伯建大樓，實踐年少夢想，將台灣營造實力拓展至海外「Continent」。

大陸工程對台灣的貢獻，不僅止於土木工程，更延伸至對「居住模式」的重新定義。1965年，大陸工程於台北市忠孝東路興建「光武新村」，率先引進西式多層連棟住宅概念。當時人們難以想像要與鄰居共用牆壁或天花板。這項計畫引領了台灣現代公寓的生活，重新定義居住空間，也成為後來集團內部「大陸建設」事業的起點。

1974年政府推動十大建設，大陸工程爭取到當時世界上單一跨度最大的預力混凝土懸臂橋標案「圓山橋」。為了完成任務，殷之浩特別派遣工程師赴日學習先進工法，聘請日本清水建設擔任顧問。1977年，圓山橋順利完工，證明民間營造商在大型公共工程上的精湛實力。

1980年代，美國與中華民國台灣斷交，不確定的環境，卻是大陸工程展現企業韌性的時期。

殷琪回憶起一段往事，在沒有工程標案可做的日子裡，公司竟是靠著大陸大樓一樓租給銀行的租金，支付全公司所有員工的薪資與水電開銷。但即使如此，殷之浩卻堅持留下人才，不輕言放棄、優先守護專業人才的態度，深刻塑造了大陸工程的企業文化DNA。對他來說，不管時局如何變化，堅守專業並讓企業存續，才有持續開創的機會。

參與興建高鐵 改變運輸模式

1980年代後期，大陸工程推動山坡地造鎮計畫「青山鎮」。儘管當時「老丙建」法規允許更高密度的開發以獲取利潤，但公司選擇低密度、與自然共生的理念，是全國首個造鎮計畫。殷琪回憶她當年旅居國外，回台時只要飛機飛越青山時，便知道到了台北，因此建案就取名為「青山鎮」。

不過開發「青山鎮」不容易，大陸工程不僅做了十餘年的水土保育，還堅持以美式社區為樣板，以對土地、自然的敬意兼顧品質要求，以不逐短利的初心蓋出代表性的造鎮建案。

1998年，大陸工程決議參與投資興建、當時全世界最大的BOT計畫之一「台灣高速鐵路」。殷琪坦言，這是一個風險極大的決定，大陸工程是五家聯盟企業中最小的一家，但她心中總覺得「民間業者可以做得比政府好、比政府快」。2007年，台灣高鐵正式通車，時至今日，高鐵成就了北高一日生活圈，徹底改變台灣的運輸模式與區域發展。

2005年大陸工程積極拓展國際市場，將國內的工程經驗推至印度、香港、澳門、馬來西亞等，2007年大陸工程更引進日本涵體無限自走工法，完成復興北路穿越松山機場地下道工程，更首次承接水庫工程案。

隨著業務規模擴大，2010年大陸工程進行關鍵的組織改組。成立母公司「欣陸投控」，將原隸屬於大陸工程之建設事業處分割成立「大陸建設」，環境工程相關業務獨立為「欣達環工」。欣陸投控旗下工程、建設、環工三大事業體成形，集團邁向專業化管理。

這個重大組織調整源自殷琪接班就有的想法。她認為，透過專業分家，能讓各事業體朝專業化發展，各自提升競爭力；「專業經理人治理機制」能制度化、專業化，開啟「現代企業經營模式」，取代傳統家族企業管理型態。

2025年底迎來成立80周年，大陸工程選擇隱形企業識別標誌，因為對殷琪來說，企業成功與否，無關存在多久，而在是否與市場高度連結。