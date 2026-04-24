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台中西屯這個建案已購客半數是科技新貴 台積人更占25%

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「勝美上安」已購客逾50%為中科科技新貴，其中「台積人」又占了25%，受到市場矚目。記者宋健生/攝影
「勝美上安」已購客逾50%為中科科技新貴，其中「台積人」又占了25%，受到市場矚目。記者宋健生/攝影

台中房市近期出現極具指標性現象，位於西屯核心12期的指標建案「勝美上安」，不僅創下亮眼佳績，根據現場銷售數據顯示，目前已購客中逾50%為中科科技新貴，其中「台積人」又占了25%，成為科技圈口耳相傳的「菁英聚落」。

台灣科技產業在全球扮演著舉足輕重的角色，其中「護國神山台積電（2330）更是帶動了周邊區域的經濟與房市熱潮。然而，科技新貴在高薪的光環背後，往往伴隨著高壓、高工時的辛勞。

對於這群撐起台灣經濟半邊天的菁英而言，買房不再只是為了遮風避雨，更是為了在疲憊的一天後，能有一個真正放鬆、犒賞自己的頂級避風港。

「每天在無塵室裡緊繃著神經，下班後，我只想回到一個能讓我徹底放鬆、質感無可挑剔的家。」一位剛購入「勝美上安」的台積電工程師透露了許多科技人的心聲。

「勝美上安」是勝美建設20週年代表作，基地面積達2,522坪，規劃總戶數539戶，目前實登已揭露146戶成交，社區成交均價約63萬元，最高成交單價則來到68.02萬元。

現場專案經理莊智捷指出，過去許多購屋族可能會為了預算而妥協地段或建材，但現在的科技菁英更看重「生活品質」與「居住價值」，他們擁有極強的消費力與理性分析能力，認為平時工作已經夠辛苦了，既然要買自住房，就絕對不能將就，必須把預算花在刀口上，對自己好一點。

而「勝美上安」之所以能成功收服這群「最挑剔的買家」，正是因為它在各項條件上都給出了最高標準的解答。稱霸西屯正核心，無可取代的地段價值。

莊智捷表示，對分秒必爭的科技人來說，時間就是金錢。「勝美上安」座落於台中房市最燙金的西屯區，擁有得天獨厚的地理優勢。這裡不僅是台中的政經與商業中心，更緊鄰國道與快速道路，大幅縮短了前往科學園區的通勤時間。

下班後，無須長途跋涉，走出家門就能擁抱新光三越、大遠百等七期百貨商圈的繁華，或是享受秋紅谷、國家歌劇院的藝文綠意。最頂級的地段，為科技菁英省下了寶貴的時間，換取更多陪伴家人與享受生活的餘裕。

除了地段無可挑剔，建案本身的「硬實力」才是讓理性的科技新貴爽快買單的關鍵。「勝美上安」全面導入豪宅級的頂級建材，從隔音、淨水到智慧居家系統，每一個細節都經過精密計算，完美契合科技人對數據與品質的執著。

此外，為了讓住戶能在社區內達到真正的身心減壓，「勝美上安」還規劃全齡化且質感極佳的星級公設。無論是能在週末揮灑汗水的健身房、放鬆身心的交誼廳，還是能讓孩子安全玩樂的親子空間，都讓住戶彷彿置身頂級度假飯店。

現在的科技菁英認為，既然要買自住房，就絕對不能將就，要對自己好一點。記者宋健生/攝影
現在的科技菁英認為，既然要買自住房，就絕對不能將就，要對自己好一點。記者宋健生/攝影

「勝美上安」吸引不少八年級生及年輕工程師購買，科技圈口耳相傳的菁英聚落。記者宋健生/攝影
「勝美上安」吸引不少八年級生及年輕工程師購買，科技圈口耳相傳的菁英聚落。記者宋健生/攝影

房市 護國神山 台積電

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