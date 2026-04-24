航商、客戶陷拉鋸戰 物流業：貨量下月出籠

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（24）日出爐，貨量還未大舉出籠情況下，航商跟客戶陷入拉鋸戰，SCFI指數本周陷入盤整走勢，連續兩周微幅下跌，指數來到1,875.262點，周跌幅0.59%，四大主要航線平盤附近波動。物流業界認為，5月亞洲出口的貨量開始出籠，運價有望立即上衝，而且上漲的幅度會加大。

陽明海運（2609）率先開出5月漲價第一槍，已通知客戶自5月15日起調漲GRI（綜合費率附加費），漲幅自50%起跳，遠東至北美線每40呎櫃（FEU）將加收2,000美元，陽明、萬海日前法說會都同步認為，中東戰事將造成全球貨櫃輪供、需失衡，未來主要北美、歐洲及近洋航線運價「欲小不易」。

長榮海運直言，「所有船東對運價堅持有底氣」，尤其通膨高漲導致貨主擔心庫存，拉貨意願有望提早與提高，有助於第2季貨量與運價走勢。

市場貨量緩步增量，市場運價跟著進入盤整走勢，遠東到美西運價每FEU達2,586美元，較前一期下跌26美元，周跌幅0.99%；遠東到美東運價每FEU達3,570美元，較前一期下跌14美元，周跌幅0.39%。

根據最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,497美元，較前一期下跌4美元，周跌幅0.26%。