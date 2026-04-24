統一集團全方位通路布局 邁步

統一集團持續朝全方位通路布局邁進，積極衝刺平台經濟。近年來，統一（1216）透過超商、量販與藥妝等多元零售型態深耕實體通路，近期更出手投標北車商場，布局動作頻頻。同時也加速建構電商平台，並整合集團物流體系與線上線下資源，力拚打造亞洲流通大平台。

觀察這幾年，統一在2023年砸下301億元收購台灣家樂福，2024年又斥資30億元買下Yahoo台灣電商的八成股權，更在去年認購網家並取得三成股權，成為最大股東，實現多角化經營模式。

此外，統一去年整合旗下零售品牌打造統一集團大平台「uniopen」，使OPENPOINT點數得以跨通路使用，統一集團指出，未來在通路方面會以創新、精業、整合三策略布局，並以生活品牌為核心主軸，架構生活服務平台。

統一旗下統一超持續發揮通路影響力，轉投資事業包含菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一精工、悠旅生活（台灣星巴克）等均表現亮眼，整體營運呈現穩定成長態勢。

為貼合消費者多變的生活型態，統一超也因應市場變化做多樣化調整，包含Fresh店型、複合型大店、商場店以及未來商店等型態。統一超預計每年在台灣都將淨增150～200家新據點，目前統一超及旗下子公司總店數已逾1.3萬家店，展店規模將逐年看增。量販事業方面，統一旗下家樂福量販及超市，目前全台據點為62家量販店、237家超市與16家高端超市Mia C’bon。