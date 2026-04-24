北車商場之爭有新變數 微風對結果提前出爐提出異議

經濟日報／ 記者侯思蘋余弦妙／台北報導
台北車站商場經營權招標結果提前曝光，市場近日傳出由百貨龍頭新光三越奪標，引發高度關注。 聯合報系資料照
台北車站商場經營權招標結果提前曝光，市場近日傳出由百貨龍頭新光三越奪標，引發高度關注。 聯合報系資料照

台北車站商場經營權招標結果提前曝光，市場近日傳出由百貨龍頭新光三越奪標，引發高度關注。地主隊微風則對評選結果提前出爐表達意外，昨（24）日表示將依程序提出異議，外界亦認為後續仍不排除出現新變數。台鐵表示案件仍在程序中，最快下周才會公布。

微風昨日對外表示，本次標案評選結果尚未正式公告，公司尊重評選機制。另有公告相關排序內容，亦關注是否涉及資訊外流及其可能影響。後續將依程序提出相關問題，以釐清評分內容。

北車商場經營權標案動態
北車商場經營權標案動態

另一投標者統一集團則指出，公司目前也不了解狀況，現階段仍在等待後續狀況說明。

對於目前市場傳出得標廠商為新光三越，對此，台鐵公司說明，此案尚在程序中，無相關回應；據悉，台鐵雖已召開完評選會議，但由於有廠商提出異議，台鐵將依循相關程序進行處理後才會對外公告。

本次台北車站商場經營權標案，被視為軌道經濟與交通樞紐商業開發的重要指標案，吸引多家大型零售通路業者參與競逐。業界人士指出，此類大型標案除評比業者經營能力與投資條件外，評選過程的透明度與資訊保密機制，同樣牽動業者後續投標意願，並影響整體市場對制度運作的信任基礎。

就外界傳出結果來看，本次標案若由新光三越得標，業界分析其具備三大優勢，首先可串聯站前店與車站商場，形成導流效益；其次有助提升北車整體服務與空間質感；第三則為其累積深厚的百貨營運經驗。

市場進一步指出，新光三越有望透過品牌組合、會員系統與跨館活動整合，將過去「下車即離開」的動線，轉化為由月台延伸至站前商圈的「生活廊道」。搭配點數整合、聯名活動與場域改造，使旅客自下車起即進入連續性的消費情境。

現任經營者微風，過去19年將原本閒置空間轉型為具代表性的車站商場，從黑白棋盤格大廳到嘟嘟鐘設置，並活化二樓空間、帶動餐飲商機，累積穩定客群與品牌辨識度。不過，這類以「行程縫隙」為主的即時需求消費模式，長期仍未突破約30億元的營收規模。在本次競標中，市場普遍認為，微風在提案深度、創新性及整體整合能力上，較難回應「全面翻轉北車」發展命題。

台鐵 台北車站 新光三越

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