統一五戰略 建流通平台、衝刺銷售目標

統一集團董事長羅智先表示，去年統一（1216）企業市值保持在4,000億元以上且名列台灣市值前30名公司。今年將延續運用「一個核心＋四個主軸」經營戰略，並提出五大營運重點，持續建構亞洲流通生活平台。

統一集團昨（24）日發布致股東報告書，羅智先表示，面對人口結構變化及科技的快速發展，市場消費型態轉變，集團順應社會趨勢、消費期待等基礎上自我精進，積極串聯集團成員互動，融合食品製造和零售的經營智慧，提供多元化商品及多角化經營，以發揮集團綜效、共創最大價值。

統一集團未來營運展望

羅智先提到，統一將運用「一個核心＋四個主軸」經營戰略以「生活品牌」為戰略核心，透過「製造＋研發」、「體驗＋零售」、「貿易＋流通」、「聯盟＋整合」四個主軸，建構亞洲流通生活平台，長期經營目標為提供消費者更好的服務，讓各業者能一起在這個平台上貨暢其流、物通天下。

統一集團對內強化管理優化體質，對外積極開發市場，善用經濟規模、區域擴張、組織能力與行銷戰力，保持競爭優勢。羅智先並喊出今年運營重點五大策略，包含「品牌價值強化」、「獲利能力提升」、「市場機制維護」與「平台經濟建構」和「社會責任參與」。

其中，羅智先說，「品牌價值強化」，為聚焦精耕大品牌與大SKU，以品牌行銷加深消費者情感連結，以技術研發追求更優質的產品力，提供消費者快樂、安心的消費感受，進而擴大市占率，建立產業地位。

「獲利能力提升」精練基本功，提升產線使用率並優化生產效益；持續強化產品附加價值及調整產品結構、行銷配置，並透過管理政策及工具檢視費用投入效益是否持續進步。

「市場機制維護」嚴格執行實銷政策及鮮度管理，持續強化市場訂價能力，維護盤價穩定，加強對利害關係人的掌握度與敏感度。

「平台經濟建構」則是精耕實體通路，加速布建電商平台，並善用集團物流資源，提供優質的消費體驗與完整的購買渠道；整合線上線下資訊，導入會員經營，透過數位創新發展平台經濟，拉近與消費者距離，發揮生活產業價值。

展望今年，統一將秉持「務實勤奮、聚焦經營」的方針、「不浮躁」的態度，致力完成2026年度的銷售目標。