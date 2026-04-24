長榮談海運價：有底氣上漲 看好價量同步回升

長榮海運（2603）昨（24）日舉行法人說明會，總經理吳光輝表示，受美伊戰爭影響，3月下旬起貨量逐步回溫，「所有船東對運價堅持有底氣」，第2、3季貨量與運價同步回升，對第2、3季市場展望持正向樂觀；雖然全球油價高漲，長榮海運船隊年輕化，競爭力全面浮現。

至於5月運價變化，長榮海運回應，已有航商針對美西線喊出每40呎櫃（FEU）調漲GRI（綜合費率附加費）2,000美元，預期其他航商將陸續跟進，市場估計5月中旬將迎來一波運價上漲，有助推升第2、3季營收表現。

長榮海運法說會重點

整體市場變化的部分，吳光輝指出，去年第4季市場原預期紅海接蘇伊士運河航線將恢復通行，運價可能走跌，然而隨著美伊衝突升溫，航商又暫時無法重返紅海，加上市場擔心受到戰爭因素影響全球供應鏈不穩，促使貨主提前備貨以因應旺季需求，推估5月起出貨動能將明顯增強。

不過，對於第4季展望，吳光輝坦言，由於油價大幅上漲恐加劇全球通膨，加上戰事尚未落幕，市場能見度仍偏低。今年整體航運市場波動劇烈，供需可能短期內出現失衡，長期預測難度提高。

在長約策略上，吳光輝進一步指出，若運價未達預期，不會強求簽約比率；今年歐洲線長約占比約30%、美國線約50%，透過提高現貨比重，提升整體營運彈性。在戰爭因素影響下，歐洲港口壅塞問題仍未改善，有效運力難以提升，有利運價反映成本，現貨市場後市看漲。

成本方面，2025年燃油成本占比約21%，今年首季降至19%，但隨油價走高，今年油價占成本比重將上揚。長榮海運船隊年輕化，約九成運力配備脫硫塔（Scrubber），在高油價環境下，長榮海運的船隊具備較佳成本優勢。

在運能布局上，長榮海運目前全球運力排名第七，預計今年第3季總運能將突破200萬TEU（20呎櫃），較過去十年翻倍成長。透過加入海洋聯盟（OCEAN Alliance），2026年聯盟整體運力達508萬TEU，有助整合航線與船隊資源，並提升運力調度彈性，以快速因應市場變化。

面對全球航運減碳趨勢，長榮海運持續推動環保船隊轉型，預計至2030年將擁有55艘雙燃料船舶，運能占比超過三成，逐步提升整體能源效率與減碳能力。然而，能源轉型須建立在可持續的商業模式之上。