台中國際旅展登場 星宇等上市櫃業者拚場4天業績衝10億元

中台灣年度旅遊指標「2026 ATTA台中國際旅展」24日盛大登場，今年上市櫃航空公司與旅行社陣容堅強，包含星宇航空（2646）、中華航空（2610）、雄獅旅行社（2731）、五福旅遊（2745）、旅天下（6961）及燦星旅遊（2719）等品牌齊聚拚場，預估四天展期業績目標上看10億元。

台中市旅行商業公會指出，去年台中國際旅展帶動28萬人次、4億餘元業績，今年首度移師水湳台中國際會展中心舉行，展出規模全面升級，集結航空公司、旅行社、飯店、餐飲集團、遊樂園等339個攤位，規模創新高，預估可吸引逾30萬人潮進場。

今年更邀請高達百餘家旅遊業者齊聚，其中指標上市櫃航空公司與旅行社陣容堅強，重量級品牌齊聚，展現上市櫃企業的市場實力與品牌號召力。據悉，台中國際旅展上市櫃旅行社的業績都有超過億元實力。

星宇航空首次參加台中國際旅展，將台北ITF旅展規格移師台中，並推出「機票促銷僅此一檔」限時優惠，台中出發全航線最低82折起，單筆滿額2萬元還有扭蛋抽獎，最大獎台中出發不限航點商務艙機票，成為全場矚目焦點。

星宇航空今年3月底才剛開通台中直飛東京、熊本航線，緊接著又宣布，6月2日開航台中直飛釜山，未來將持續拓展航網，提供更多航線服務中台灣旅客，據了解，星宇已將台中直飛北海道等航線列入規劃中。

華航直飛布拉格航線延伸服務再升級，因應歐洲商務旅運需求，正式推出「布拉格（PRG）-德勒斯登（DRS）」專屬付費接駁巴士。旅客可於抵達布拉格後無縫轉乘直達德勒斯登主車站，有效縮短轉乘時間，讓歐洲商務差旅更順暢便利。

雄獅旅行社則主打「中台灣出發」，推出富國島、九州、釜山等直飛航點行程，並同步布局巴西嘉年華與冰島等長程旅遊產品，現場報名再享專屬優惠，話題十足。

雄獅旅行社表示，雄獅已8年未參加台中國際旅展，此次重回參展，主要看好台中出發的航線快速增加，從東南亞拓展到東北亞，台中國際機場不再是補充功能的機場，更是帶動中台灣出國旅遊的動能。

五福旅遊規劃多款台中出發行程，其中「Chill沖繩4日遊」搭乘星宇航空直飛沖繩，最低2萬2,900元起；「澳門機加酒3日自由行」同樣搭乘星宇航空直飛，加贈網卡、早餐及摩天輪門票，旅展第二人再折2,000元。

燦星旅遊精選多款台中出發行程，其中「小資遊首爾5日」1萬7,500元起，走訪臨津閣、青瓦臺舍廊房與韓國民俗村等景點；「沖繩星旅行4日」2萬2,900元起，安排海豚表演、玉泉洞、古宇利島與瀨長島等人氣行程。

旅天下推出多款台中出發行程，「韓國首爾5日」1萬6,900元起(含稅)，含樂天世界與海棠鳥園，旅展現場每人再折500元；「越南北越5日」1萬8,500元起(含稅/簽)，走訪下龍灣與陸龍灣小舟。

華府旅遊深耕台中20年，大阪機加酒5日1萬9,900元起、蒙古國6日旅展優惠價6萬9,999元，安排蒙古包住宿與騎馬體驗。

本次旅展集結台中12大頂級餐飲與住宿品牌，包括台中長榮桂冠酒店、金典酒店、裕元花園酒店、林酒店、清新溫泉飯店、日光溫泉度假酒店、星享道酒店、仲信金鬱金香酒店、潮港城等，餐券全面下殺最低38折起。

全台星級住宿聯手促銷，最低3.3折入住頂級度假飯店。其中苗栗苑裡享沐時光莊園渡假酒店雅緻雙人房(一泊一食)4,988元，和洋客房(一泊三食)1萬1,588元，各房型皆配溫泉湯池。

另外，「2026 SCE台中國際精品咖啡展」與「台中國際酒暨茶飲品展」，今天起也在台中國際會展中心同步登場，本屆展覽規模再升級，咖啡展集結超過150格精品咖啡品牌，橫跨台灣本地莊園豆、國際產區代表與日本指標名店。

知名國際咖啡爽節（Coffee Mania Festival）將再度移師台中舉辦，包含來自印尼、緬甸、馬來西亞、泰國、香港、柬埔寨等地跨海參展的咖啡團隊。展覽期間同步舉辦2026城市咖啡國際烘焙賽，匯聚各地烘焙職人同台競技。

其中，精品咖啡品牌「寶格Bulga」今年以「極低溫工藝」為核心，推出全展場唯一「深層淬」精品冰咖啡試飲。寶格憑藉著精密的多溫層萃取技術，不僅鎖住咖啡純淨香氣，更標榜能除飲用後的躁感，吸引不少追求高品質與健康平衡的咖啡愛好者駐足。

寶格執行長陳苡榛說，此次主打的「深層淬」工藝，成功解決了傳統冰咖啡「熱沖加冰」導致風味稀釋的痛點。透過精準的不同溫度萃取技術，在極低溫環境下進行多層次處理，不僅能萃取出豆子原始的層次與尾韻，更大幅降低飲用後可能產生的不適躁感。

寶格Bulga推出「深層淬」精品冰咖啡試飲。吸引不少追求高品質的咖啡愛好者駐足。記者宋健生／攝影

華府旅遊深耕台中20年，今年旅展推出大阪機加酒5日1萬9,900元起等優惠搶客。記者宋健生／攝影

雄獅旅行社則主打「中台灣出發」，推出富國島、九州、釜山等直飛航點行程。記者宋健生／攝影

立法院副院長江啟臣與台中市觀旅局副局長蔡宗昇及各大公協會、業者為旅展加油。記者宋健生／攝影