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蘋果新筆電 台灣大開賣
蘋果全新MacBook Neo正式在台開賣，台灣大哥大（3045）成亞洲、台灣首家電信通路銷售Mac，完整布局蘋果生態圈，月租1,399元，零元帶走MacBook Neo；遠傳旗下德誼數位則推出全新獨家「遠傳5G校園方案」，3,900元起入手MacBook Neo。
近年電信業者不僅銷售iPhone系列手機，戰線也持續擴大到各種雲端及軟體服務，蘋果最新Mac系列更成爭搶焦點。
過往蘋果MacBook通路以專賣店及資訊通路為主，美國市場與電信業者AT&T合作，台灣大則是台灣市場甚至亞洲電信業中首家搭配資費銷售的業者。
台灣大指出，搭配5G月租1,399元專案，即可零元帶走MacBook Neo或Mac mini；同步推出全新專案，月租1,599元專案，升級享5G熱點分享吃到飽，滿足手機配筆電行動辦公、學習與娛樂等多元使用需求。
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