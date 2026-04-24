蘋果新筆電 台灣大開賣

台北車站商場重新招標，傳出由百貨龍頭新光三越得標，但消息提早洩漏，台鐵強調公文還未核定，也要查洩密。據了解，已有業者已經向台鐵遞交異議函，若評選過程真有瑕疵，未來可能走向重新評選，若台鐵置之不理，原本單純的車站商場招標，恐將上演曠日廢時的法律戰。

2026-04-24 18:19