中華電建跨產業生態圈

中華電信（2412）昨（24）日舉行CHT Tech Day，展示橫跨衛星管理、智慧交通、AI智慧代理等核心技術，更搶進政府及企業客戶。中華電信董事長簡志誠表示，未來將挖掘更多小金雞，壯大中華電信艦隊及市值，更要鏈結台灣產業，搶進國際市場。

中華電信「CHT Tech Day 2026研發成果發表會」，由中華電信研究院主辦，以「海地星空 AI NEXT」為活動主軸，展示「韌性網路、邊緣AIoT、AI代理、數位信賴」四大科技領域，及九項具高度商業價值的前瞻研發成果，更宣示中華電信推動技術落地與跨產業生態圈建構的決心。

中華電信研究院被簡志誠形容為「科技少林寺」，擁有1,500位研發人才，他更笑稱，研究院內處處是寶藏，在院內隨便踢到一個碗都可能是「金碗」。

簡志誠指出，中華電信要成為驅動產業升級的「數位引擎」與「生態造浪者」，透過技術授權與創新商業模式，將中華電信研究院研發成果「價值變現」，邁向規模化與商業化，讓創新技術真正轉化為產業成長動能，更要鏈結台灣強大資通訊產業，透過中華電信國際通路及52家集團企業及合作夥伴，一起搶進國際市場。

中華電信總經理林榮賜則強調，資通訊科技將持續跨域融合、共創價值，積極建構跨產業科技生態系。

近年中華電信旗下中華資安已從創業走向IPO，去年獨立成立中華創智國際，中華智慧影像（IVS）團隊也可望在年中獨立公司，昨天展出九大應用中，行動數位卡落實嗶手機就能通關，無紙化數位門禁實現永續減碳，發展相對成熟，已經與國內最大門禁公司軟硬整合，將進入育成中心，成為下一個潛在小金雞。

此外，中華電信是台灣唯一擁有中、高、低軌衛星服務業者，研究院打造多軌衛星智慧網管系統可一次管理多軌衛星，已經打入政府、海巡及海運公司，更要鏈結衛星終端產業鏈，已經攜手耀登、富智康、工研院合作，透過中華電信代理角色，搶進國際低軌衛星營運商OneWeb等，競逐全球市場，布局6G商機。