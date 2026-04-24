通路龍頭全聯挺本土價值 勇奪第三屆「聯經人文企業獎」三項肯定

作為台灣本土零售通路的龍頭，全聯福利中心在2026年第三屆「聯經人文企業獎」中大放異彩，一舉以古建築修復榮獲「地方發展傑出獎」、以復興傳統工藝「柑仔龜」專案獲頒「藝文推手傑出獎」、以及以十項友善生態商品榮獲「生態保育卓越獎」，充分展現多年來持續深耕台灣、回饋台灣的具體成果。

百分百本土企業的全聯福利中心，長期秉持「與土地共好」理念，持續以通路力量支持在地文化、永續發展與農業生態。全聯表示，作為本土通路品牌，全台超過1,250家門市深入各縣市鄉里，不僅提供民生所需，更希望善盡企業責任，成為支持地方發展的重要力量。此次獲得三項殊榮，不只是對全聯多年努力的肯定，更代表本土企業也能以商業力量推動文化保存、社會共好與生態永續。

在傳統建築修護方面，全聯善美的文化藝術基金會自2016年起接手宜蘭傳藝園區經營，每年投入800萬元，推動古建築修復，累計完成15項計畫。這份堅持的背後，源自董事長林敏雄提出的善的循環核心理念，他始終堅持「不是做完就好，而是要做到最好」，這種不計成本、追求長久價值精神，已深深植入全聯善美的文化藝術基金會的決策DNA中。

全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡，分享了園區中極具挑戰性的黃舉人宅修復故事。「黃舉人宅在基金會進駐的時候，原本色彩比較濃艷的漆面已經慢慢剝落了。當時文化資產修復團隊的老師就跟我商量說，我們要繼續把這個漆補好，還是要挑戰看看，外面堆疊的漆全部用天然的方式卸掉，回復原本木頭的樣子？」

羅欣怡指出，「第二個方案有幾個風險，第一是工期更長、費用也更高，第二個風險是，不確定木頭原始的狀態如何？」但團隊毅然選擇花費三倍工期、預算增加超過一倍的「天然卸妝」方式，花了一年半以天然原料逐層卸除後來加上的油漆，「後來我們發現原來的木頭包括一些檜木仍然非常漂亮，完全沒有失去當年風華。」此外，基金會也推動「以修代訓」模式，讓匠師帶著接班人藝生團隊進行實際案場修復，也與國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系合作，培育新世代技藝人才，讓文化資產得以延續傳承。

全聯實業行銷部協理劉鴻徵則指出，身為百分百本土企業的指標性大型通路，全聯的使命之一是將傳統文化轉化為大眾消費生活的一部分。透過「柑仔龜文化復興行動」，全聯將宜蘭在地瀕臨消失的祈福文化，轉化為全台門市的文化體驗，並打造「龜（GOOD） LUCK」IP吸引年輕族群。全聯更善用通路創意翻轉節慶習俗，例如在七夕推廣麻糬與諧音「良緣」的涼圓，甚至將傳藝中心獨有的文昌帝君IP化，與供應商合作開發授權商品。這些創意讓傳統文化不再只是小眾市場，而是透過全台超過1,250家門市轉化為顯著的社會趨勢。

在生態保育與農業再生方面，全聯將規模經濟轉化為永續力量。2025年全聯包含老鷹紅豆、官田菱雉菱等十項友善生態商品的整體友善生態商品業績，已突破16.5億元。劉鴻徵指出，「我們後來盡可能用擴大需求的方式，去推廣生態產品。比如把老鷹紅豆做成加工成品老鷹紅豆銅鑼燒」，在消費者更容易使用、更容易接受的同時，也更能夠穩定農民收益與產量。

在永續發展策略上，全聯更提出「六大農業再生宣言」，涵蓋平價有機、科技農畜、生態友善、動物福利、小農經濟學與蔬果裸賣；在「動物福利」方面，不僅推廣非籠飼雞蛋，更落實於牧場管理，例如讓乳牛睡在造價兩萬多元的水床上以利降溫，並採用機器人擠乳。全聯透過大型通路的力量，正逐步改寫源頭生產模式，實現企業與台灣生態環境的共生共榮。

全聯善美的文化藝術基金會長期推動古建築修復，並透過以修代訓模式培育新世代技藝人才，榮獲「地方發展傑出獎」。圖／全聯提供

全聯持續以通路力量支持在地文化、永續發展與農業生態，於第三屆聯經人文企業獎一舉榮獲三項大獎。圖／全聯提供

全聯重視台灣土地，陸續推出10種友善生態商品，2025年整體友善生態相關商品總業績逾16.5億元，榮獲「生態保育卓越獎」。圖／全聯提供

「柑仔龜分福迴龜」計畫將廟宇祝福帶入現代城市通路，2026年更於大全聯門市展現傳統信仰美學。圖／全聯提供

透過各項傳統建築整修之規劃，宜蘭傳藝園區成為匠師展現技藝的重要指標平台。圖／全聯提供