台南2月房市交易縮近5成 科技業支撐惟短期市場觀望濃

台南市今年2月住宅價格指數為140.79，較上月微幅下跌0.04%，年減3.91%。交易量方面，全市建物移轉棟數為1066棟，較上月大減47.77%，與去年同期相比亦減少15.26%，顯示市場買氣明顯降溫。

地政局指出，本期房價表現多呈小幅震盪，各行政區漲跌互見。其中，中西區月跌0.37%幅度最大，南區與安平區分別下跌0.30%及0.12%；仁德、安南、新市、佳里及新營等區則維持0.01%至0.17%的微幅上揚。不過，若與去年同期比較，多數行政區仍呈下修走勢，以新市區年減7.11%最多，其次為善化區6.82%、南區5.87%。

交易量表現呈現區域分化。安平區以145棟居冠，歸仁區131棟、永康區109棟分列二、三名。歸仁與安平交易量年增幅分別達296.97%及163.64%，主因新建案完工帶動首次移轉登記量增加，其中歸仁區首次移轉33棟、年增312.50%，安平區85棟、年增1114.29%。相對之下，新市區交易量較去年同期大減逾七成，北區、安南區及南區亦下滑逾四成。

預售屋市場則持續降溫，自2024年7月起即呈量縮趨勢，本期申報件數年減38.13%。地政局分析，主要受農曆春節長假與市場觀望氣氛影響，交易量較上月明顯修正，年增率亦轉為負成長。

就住宅型態觀察，大廈價格指數為146.54，較上月微跌0.07%；透天住宅為132.55，則微幅上揚0.06%，整體仍以盤整為主。

地政局長陳淑美表示，2月國內景氣對策信號分數為40分，續亮紅燈，顯示經濟維持穩健成長，AI應用與出口動能持續支撐製造業表現。台南房市在科技產業帶動下，長期基本面仍穩，但短期受價格修正與觀望氣氛影響，市場呈現震盪盤整，未來走勢仍具不確定性，購屋族宜審慎評估。