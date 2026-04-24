中石化擬再次處分高雄亞灣土地 並更換會計師事務所

中石化繼2025年9月和2026年1月，兩度公開標售高雄市亞灣區部分土地，結果未脫標。今天公告，董事會通過再次處分高雄市投資性不動產土地案，並授權董事長進行後續相關事宜。

中石化因過去舊廠留下的土地，成為高雄亞灣區大地主，近年積極展開資產活化。2025年9月中，委託戴德梁行標售亞灣94期重劃區的「特貿五」建地，面積達3.6萬坪，最後以未脫標收場。今年1月再度辦理公開招標，依舊未脫標。

中石化總經理陳穎俊在上週法人說明會中預告，針對高雄亞灣區自有資產，會持續積極辦理處分事宜，取得資金用途將運用於營運、開發新事業新產品、投資及償還銀行貸款。

中石化今天公告，為配合公司組織精簡，節省管理成本，以提升營運績效。包含中石化及旗下子公司鼎越開發，更換簽證會計師事務所與簽證會計師，從原本安侯建業聯合會計師事務所，改為信永中和聯合會計師事務所。