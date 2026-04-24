傳新光三越獲北車商場經營權 業者：重整西區關鍵一役

台北車站商場經營權招標案，傳由新光三越奪得經營權，擊敗微風、JR東日本及統一等對手。百貨業者認為，這不但在零售業投震撼彈，更是新光三越重整西區版圖，重返榮耀的關鍵一役。

台北車站位於首都核心交通樞紐，匯集台鐵、高鐵、捷運、機場捷運、國道與市區客運等運輸系統，每日逾60萬人次流動，且周邊還有多件重大開發案。對於傳出由新光三越奪得經營權，但台鐵公司尚未正式公告結果，台鐵今天低調表示，此案尚在程序中，無相關回應。

對於台北車站商圈對零售百貨業的戰略意義，中華民國購物中心暨商業地產協會理事長蔡明璋接受中央社記者訪問時表示，台北車站商場無論是誰取得，都具高度助益，「因為台北車站是五鐵（台鐵、高鐵、北捷紅線及藍線、機捷）共構，聚集人潮與錢潮，基本是不會賠錢的」。

蔡明璋從市場操作面指出，台北車站具備串聯中山商圈與館前商圈的條件，且為全台灣人流最密集地點之一，不僅具穩定營收效益，也有助於百貨形象提升，畢竟對任何企業而言，取得該據點都等同於掌握「國門」象徵。

微風集團則在串連台北車站商圈扮演起頭作用，業者表示，已故微風集團董事長廖偉志當年考慮附近已有新光三越百貨站前店，遂將微風台北車站定位為美食天地，引進多家熱門餐廳，進而翻轉過路客「吃完就走」印象，形成「為吃而來」的消費動機，並集結各地伴手禮讓旅客可一站式採購。

微風2007年接手改造台北車站商場，並成功將翻轉為「食」尚中心。儘管微風未揭露實際營運數字，但百貨業者憑藉台北車站日均近60萬人次高流量，以及同業觀察與商場坪效推算，微風北車商場的平均年營收約在新台幣25億元至30億元，為微風集團最賺錢的金雞母。

業者表示，新光三越可說是台北西區百貨先驅者，早在1993年已在台北車站插旗開出新光三越站前店；但隨著京站購物中心以年輕客群、攔截過路客人潮，加上信義計畫區強勢崛起，以及捷運中山站商圈的文青潮流化，導致台北車站商圈人流逐漸遭多方分食。

對於新光三越積極插旗台北車站，業者分析，新光三越一旦拿下台北車站商場，未來將可串聯新光三越站前店，並有望與隔壁中山捷運站的新光三越南西店本館、三館形成連動效應，成為重塑西區榮景的戰略樞紐。

此外，蔡明璋也指出，新光三越近年展店策略除「大者恆大」外，也朝中小型與精緻化商場發展，例如2023年在台北東區開幕的百貨Diamond Towers僅4500坪，去年開幕的台南小北店定位為「區域型中型百貨」，此次若能拿下台北車站商場，相信也有中小型化、精緻化的考量。

招商優勢方面，業者認為，新光三越掌握大量品牌資源，可快速篩選與導入，但台北車站在假日期間，常有許多外籍移工聚集與席地而坐等現象，新光三越能否運用其招商能力、打造多元融合場域，像是紐約中央車站大廳將公共與商業融合空間，進而形塑「國門」形象，將是新光三越的重點課題。

至於報酬率估算，蔡明璋表示，台北車站商場毛利率約在1成多，若租期約15年並享8年優先續約權，隨著周邊環境持續改善，整體投資報酬率仍具上行空間，「從數字來看，沒有不投入的理由」。