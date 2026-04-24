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長榮：滯留波灣3船安全優先 戰事對貨量影響甚微

中央社／ 台北24日電
長榮海運。 長榮集團／提供
長榮海運。 長榮集團／提供

中東戰事高度牽動全球航運市場，長榮海運表示，目前還有3艘船滯留在波斯灣，但都停泊在港口外的安全水域，目前策略是以船員與船舶安全為第一優先，戰事對貨量的影響微乎其微。

長榮海運今天舉行法人說明會，長榮總經理吳光輝表示，戰事變數不只在於船舶供給或市場需求，而在於燃油成本的增加，會影響到食衣住行所有項目，進而導致通貨膨脹、衝擊物價，可能會影響最終市場需求；由於目前戰爭尚未停止，也無人能預知結束的時間，因此今年第4季的透明度確實不足。

他提及，長榮海運目前還有3艘船滯留在波斯灣，這3艘船，有兩艘是9000TEU（20呎櫃），另一艘是5500TEU。

長榮重申，目前策略是以船員與船舶安全為第一優先，所以這3艘船現在都停泊在港口外的安全水域待命，人員與船舶均維持安全，船上物資與燃油供應充足，每30天會補給一次。

長榮說明，原本該航線的其他船舶，目前已轉移到其他航線，用以補足其他航線的缺口，只要船舶還在，就能靈活調度，例如轉往印度線或西亞航線來收取其他貨物。不過，長榮強調，這次戰爭對貨量的影響，目前其實是微乎其微。

針對外界擔心中國港口傳出擴大檢查巴拿馬籍船舶，恐會影響長榮海運。長榮今天回應指出，長榮確實有相當比例的巴拿馬籍船，船公司、船旗國、港口國這3方，都是在履行國際海事組織（IMO）國際公約所規定的義務，大家的目標一致，都是在確保船舶符合安全、保全與環保的各項規範。

長榮表示，一直以來，船舶在大陸港口接受港口國的安全檢查（PSC）已成為常態，船上的船長與船公司一向以嚴謹的態度在配合檢查，在檢查過程中，若有發現任何安全缺失，都會立即採取矯正措施，盡快通過檢查；船期有時候可能會受到一些影響，但仍在可控範圍內，對整體營運不構成重大影響，也尊重各港口的檢查權。

航線 長榮海運 中東

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