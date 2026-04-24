快訊

上月才被抓！「天兵搶匪」疑背百萬債務闖中信銀搶錢 警揭他荒謬計畫

北市東區分行驚傳持槍歹徒搶千萬 中信銀行回應了

去年3月就發現？台中銀勾詐團涉洗錢36億 金管會隔8個月才函報調查局

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／北車商場招標提前洩密！業者提交異議函 未來恐走向法律戰

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台北車站商場標案傳出由新光三越出線，卻引發洩密疑雲。圖／本報資料照片
台北車站商場標案傳出由新光三越出線，卻引發洩密疑雲。圖／本報資料照片

台北車站商場重新招標，傳出由百貨龍頭新光三越得標，但消息提早洩漏，台鐵強調公文還未核定，也要查洩密。據了解，已有業者已經向台鐵遞交異議函，若評選過程真有瑕疵，未來可能走向重新評選，若台鐵置之不理，原本單純的車站商場招標，恐將上演曠日廢時的法律戰。

全台人流量最高的台北車站商場，每年可以創造約30億元的業績，是各界眼中的金雞母，國內外知名通路業者爭相競逐，但22日各家才剛向簡報完，原訂在下周開標，卻在23日晚間由媒體報導由新光三越得標，也引發業界譁然，因此台鐵至今不敢核發公文，更表示要查洩密源頭。

據了解，已經有業者向台鐵提交異議函，除了質疑消息提早洩漏、評審的公正性以外，也提出評選簡報當天，具有工務專業背景的評審委員並未出席，評審過程不僅不夠嚴謹，甚至是有瑕疵。

有業者表示，一場眾所矚目的招標，結果怎麼會用這種方式外洩，且簡報都是單獨進行，業者不可能知道其他競爭對手的內容，洩密的管道可能是評委與經手的行政人員。這種標案評選一定都簽有保密協議，若評委提前向媒體透露內容，除了評委的公正性外，整個評選過程都會受到質疑，做出的結果是否仍有公信力？且台鐵先前才大動作表示，參與投標的業者名單外洩，其他業者可提告，現在洩密若是評委，代表台鐵選擇委員不當，若洩密的是台鐵內部，就顯然是螺絲鬆了，無論如何，台鐵都有逃避不了的責任。

對於可能發展，競標業者表示，由於有同業已經遞交異議函，根據一般標案的內容，若有明確證據顯示有特定評委偏袒最優申請人，則最優申請人將失格。若評審過程有洩密等瑕疵，則可能廢止標案，重新進行評選。而微風與台鐵的合約將在7月到期，若要重新評選，時間上相當急迫，但台鐵若硬要公告新光三越得標，後續免不了將展開一場法律戰。

台鐵 台北車站 新光三越

延伸閱讀

台北車站商場經營權招標案提前曝光 台鐵要查誰洩密

台南拚第一條捷運藍線一期 交通局：年底動工、6年完工通車

擊敗台達電、特斯拉！廣錠奪東盟智慧儲能大單、要幫客戶省4000萬電費

台中新商場開幕已兩周塞車未解 研議開固定接駁車

相關新聞

獨／北車商場招標提前洩密！業者提交異議函 未來恐走向法律戰

台北車站商場重新招標，傳出由百貨龍頭新光三越得標，但消息提早洩漏，台鐵強調公文還未核定，也要查洩密。據了解，已有業者已經向台鐵遞交異議函，若評選過程真有瑕疵，未來可能走向重新評選，若台鐵置之不理，原本單純的車站商場招標，恐將上演曠日廢時的法律戰。

長榮：滯留波灣3船安全優先 戰事對貨量影響甚微

中東戰事高度牽動全球航運市場，長榮海運表示，目前還有3艘船滯留在波斯灣，但都停泊在港口外的安全水域，目前策略是以船員與船...

SCFI運價指數盤整走勢連續 本周跌幅0.59%

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於24日出爐，航商跟客戶陷入拉鋸戰，SCFI指數陷入盤整走勢，連續兩周微幅下跌，指數來到1,875.262點，周跌幅0.59%，四大主要航線都微幅下滑。物流業界認為，5月運量一出籠，運價會立即上衝，而且上漲的幅度會很大。

去年過半購屋族愛買新房…五都新屋申貸數破表只有這都老屋貸款居主力

住商機構彙整聯徵中心數據，2025年全國購買屋齡0~3年新成屋的貸款占比達50.3%，相較2021年32.4%顯著成長，象徵全國每兩筆房貸中，就有一筆是買新屋。

動物用藥爭議燒向大樹 董座親上火線：反對飼主奔波取藥、盼配套到位

寵物用藥新制爭議延燒，在主管機關拍板暫緩上路後，連鎖藥局龍頭大樹藥局成為輿論焦點，甚至遭質疑為政策既得利益者。對此，大樹（6469）董事長鄭明龍24日受訪表示，公司「多年來皆反對」讓飼主需往返藥局與獸醫院領藥的制度設計，強調大樹從未參與政策研議，也非新制推動者，外界將兩者連結「與事實不符」。

台泥80周年活動《築夢文明》展5月3日登場

台泥（1101）將於5月3日於華山西一館推出80周年活動《築夢文明》展，第一次展現自主研發的高質化建材——UHPC透光混凝土板。面對低碳時代來臨，董座張安平也坦言，水泥業減碳不能只靠換燃料，原料本身的配方革命才是關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。