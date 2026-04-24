獨／北車商場招標提前洩密！業者提交異議函 未來恐走向法律戰

台北車站商場重新招標，傳出由百貨龍頭新光三越得標，但消息提早洩漏，台鐵強調公文還未核定，也要查洩密。據了解，已有業者已經向台鐵遞交異議函，若評選過程真有瑕疵，未來可能走向重新評選，若台鐵置之不理，原本單純的車站商場招標，恐將上演曠日廢時的法律戰。

全台人流量最高的台北車站商場，每年可以創造約30億元的業績，是各界眼中的金雞母，國內外知名通路業者爭相競逐，但22日各家才剛向簡報完，原訂在下周開標，卻在23日晚間由媒體報導由新光三越得標，也引發業界譁然，因此台鐵至今不敢核發公文，更表示要查洩密源頭。

據了解，已經有業者向台鐵提交異議函，除了質疑消息提早洩漏、評審的公正性以外，也提出評選簡報當天，具有工務專業背景的評審委員並未出席，評審過程不僅不夠嚴謹，甚至是有瑕疵。

有業者表示，一場眾所矚目的招標，結果怎麼會用這種方式外洩，且簡報都是單獨進行，業者不可能知道其他競爭對手的內容，洩密的管道可能是評委與經手的行政人員。這種標案評選一定都簽有保密協議，若評委提前向媒體透露內容，除了評委的公正性外，整個評選過程都會受到質疑，做出的結果是否仍有公信力？且台鐵先前才大動作表示，參與投標的業者名單外洩，其他業者可提告，現在洩密若是評委，代表台鐵選擇委員不當，若洩密的是台鐵內部，就顯然是螺絲鬆了，無論如何，台鐵都有逃避不了的責任。

對於可能發展，競標業者表示，由於有同業已經遞交異議函，根據一般標案的內容，若有明確證據顯示有特定評委偏袒最優申請人，則最優申請人將失格。若評審過程有洩密等瑕疵，則可能廢止標案，重新進行評選。而微風與台鐵的合約將在7月到期，若要重新評選，時間上相當急迫，但台鐵若硬要公告新光三越得標，後續免不了將展開一場法律戰。