快訊

上月才被抓！「天兵搶匪」疑背百萬債務闖中信銀搶錢 警揭他荒謬計畫

北市東區分行驚傳持槍歹徒搶千萬 中信銀行回應了

去年3月就發現？台中銀勾詐團涉洗錢36億 金管會隔8個月才函報調查局

聽新聞
0:00 / 0:00

員工涉偷拍台灣高鐵鄭重致歉 已從嚴從速予以解僱

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對本公司員工涉嫌於臺鐵新左營站廁所內裝設針孔攝影機乙案，台灣高鐵（2633）公司謹對所屬員工造成社會恐慌及諸多負面影響，致以最誠摯之歉意。同時，鑒於此事已嚴重影響公眾權益及旅客感受，更損及旅客對公共環境與安心乘車之權益與信賴，故於24日依據《勞動基準法》第12條第1項第4款「違反勞動契約或工作規則，情節重大者」，得不經預告終止勞動契約規定，予以涉犯人員解僱。

本公司於獲悉本案後即全力配合警方偵辦，並於獲悉後第一時間派員偵測站內員工廁所、更衣室，更要求車站將每日營業前檢查作業中之「反針孔偵測」項目，進一步強化落實，所幸迄今均無發現異常，敬請旅客安心搭乘。

本公司一向要求員工行為必須堅守「紀律、正直、效率、創新、明理」五大核心價值，並在安全、準時、舒適的基礎上，秉持「Go Extra Mile」的態度提供旅客優質服務。對於不肖員工涉犯此案，本公司深感痛心疾首！對於員工涉及不法類案，更會秉持「絕不寬貸」之堅定立場，從嚴從速處理，杜絕少數害群之馬危害公共權益及旅客安全。

高鐵 針孔攝影機 臺鐵

延伸閱讀

高鐵員工在台鐵男廁小便斗裝針孔 檢警發現硬碟存多部男性如廁影片

獨／弘塑前總經理遭控營業秘密外流 法院今裁250萬交保並限制出境

分行主管涉勾結博弈詐團洗錢逾36億元 台中銀三點聲明回應

轎車凌晨擅闖平交道 阿里山林鐵台車受損、1人受傷

相關新聞

獨／北車商場招標提前洩密！業者提交異議函 未來恐走向法律戰

台北車站商場重新招標，傳出由百貨龍頭新光三越得標，但消息提早洩漏，台鐵強調公文還未核定，也要查洩密。據了解，已有業者已經向台鐵遞交異議函，若評選過程真有瑕疵，未來可能走向重新評選，若台鐵置之不理，原本單純的車站商場招標，恐將上演曠日廢時的法律戰。

長榮：滯留波灣3船安全優先 戰事對貨量影響甚微

中東戰事高度牽動全球航運市場，長榮海運表示，目前還有3艘船滯留在波斯灣，但都停泊在港口外的安全水域，目前策略是以船員與船...

SCFI運價指數盤整走勢連續 本周跌幅0.59%

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於24日出爐，航商跟客戶陷入拉鋸戰，SCFI指數陷入盤整走勢，連續兩周微幅下跌，指數來到1,875.262點，周跌幅0.59%，四大主要航線都微幅下滑。物流業界認為，5月運量一出籠，運價會立即上衝，而且上漲的幅度會很大。

去年過半購屋族愛買新房…五都新屋申貸數破表只有這都老屋貸款居主力

住商機構彙整聯徵中心數據，2025年全國購買屋齡0~3年新成屋的貸款占比達50.3%，相較2021年32.4%顯著成長，象徵全國每兩筆房貸中，就有一筆是買新屋。

動物用藥爭議燒向大樹 董座親上火線：反對飼主奔波取藥、盼配套到位

寵物用藥新制爭議延燒，在主管機關拍板暫緩上路後，連鎖藥局龍頭大樹藥局成為輿論焦點，甚至遭質疑為政策既得利益者。對此，大樹（6469）董事長鄭明龍24日受訪表示，公司「多年來皆反對」讓飼主需往返藥局與獸醫院領藥的制度設計，強調大樹從未參與政策研議，也非新制推動者，外界將兩者連結「與事實不符」。

台泥80周年活動《築夢文明》展5月3日登場

台泥（1101）將於5月3日於華山西一館推出80周年活動《築夢文明》展，第一次展現自主研發的高質化建材——UHPC透光混凝土板。面對低碳時代來臨，董座張安平也坦言，水泥業減碳不能只靠換燃料，原料本身的配方革命才是關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。