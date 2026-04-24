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SCFI運價指數盤整走勢連續 本周跌幅0.59%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
SCFI運價指數陷入盤整走勢。示意圖／ingimage
SCFI運價指數陷入盤整走勢。示意圖／ingimage

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於24日出爐，航商跟客戶陷入拉鋸戰，SCFI指數陷入盤整走勢，連續兩周微幅下跌，指數來到1,875.262點，周跌幅0.59%，四大主要航線都微幅下滑。物流業界認為，5月運量一出籠，運價會立即上衝，而且上漲的幅度會很大。

長榮海運（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）法說會都同步認為，中東戰事將造成全球貨櫃輪供、需失衡，未來主要北美、歐洲及近洋航線運價「欲小不易」。長榮海運直言，「所有船東對運價堅持有底氣」，尤其通膨高漲導致貨主擔心庫存，拉貨意願就提早與提高，有助於第2季貨量與運價走勢，對第2、3季業績正面看待。

市場貨量緩步增加，市場運價跟著進入盤整走勢，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達2,586美元，較前一期下跌26美元，周跌幅0.99%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達3,570美元，較前一期下跌14美元，周跌幅0.39%。

根據最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,497美元，較前一期下跌4美元，周跌幅0.26%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,420美元，較前一期下跌71美元，周跌幅2.85%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲13美元，漲幅2.34%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一周持平、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周下跌9美元。

歐洲 陽明 上海

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